فرانك كيسي: اللعب تحت قيادة تشافي كان عاملا أساسيا في قرار الانضمام لبرشلونة

قال فرانك كيسي، لاعب خط وسط كوت ديفوار، إن فرصة اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز شكلت عاملا حاسما في قراره بالانضمام إلى برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد مغادرته ميلان.

وقال كيسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بعد توقيعه لعقد حتى يونيو حزيران 2026 ”عندما يتصل بك مدرب عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يستحق ما تبذله من جهد وعناء.

”أنا سعيد حقا لكوني جزءا من هذه العائلة وهذا النادي الرائع، أريد حقا مقابلة زملائي في الفريق والطاقم التدريبي والبدء في العمل على الفور“.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن ميلان بنهاية عقده في يونيو حزيران الماضي بعد أن ساعد النادي في الفوز بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي. وخاض كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج.

🗣 Kessie: ❝When a coach like Xavi calls you up, you can be happy because that means your work is being recognized. I spoke to him and he explained that I would have an important role at the club❞ pic.twitter.com/SnavpbpEjM — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 6, 2022

وقال كيسي، الذي يمكنه اللعب في الهجوم والدفاع باعتباره لاعب خط وسط متعدد المهام، إنه لم يكن لديه مركز مفضل على أرض الملعب وكان منفتحا على مساعدة فريقه أينما احتاج مدربه.

وقال كيسي ”أنا تحت تصرف تشافي، وسيكون هو من سيقرر مركزي هنا في برشلونة.

”سأعمل على تقديم أفضل ما لدي في أي مركز ألعب فيه. عندما يبدأ اللاعب في اللعب، لا يتراجع مستواه أبدا. نحن نحاول دائما تحسين مستوانا“.

كما أعلن برشلونة عن التعاقد مع مدافع الدنمارك أنديرس كريستيانسن، الذي سينضم إلى النادي في صفقة انتقال حر من تشيلسي.

وقال رئيس النادي خوان لابورتا، الذي ورث أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا بعد انتخابه العام الماضي لفترة ثانية، إن الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين ”يريدون حقا اللعب لبرشلونة“.

ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي ”لا أستطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى التي سنكون قادرين على القيام بها“ موضحا أنهم بحاجة لتفعيل الإجراءات التي تم إقرارها الشهر الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي.