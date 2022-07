فرانك كيسي: اللعب تحت قيادة تشافي كان عاملا أساسيا في قرار الانضمام لبرشلونة

قال فرانك كيسي، لاعب خط وسط كوت ديفوار، إن فرصة اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز شكلت عاملا حاسما في قراره بالانضمام إلى برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد مغادرته ميلان.

وقال كيسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بعد توقيعه لعقد حتى يونيو حزيران 2026 ”عندما يتصل بك مدرب عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يستحق ما تبذله من جهد وعناء.

”أنا سعيد حقا لكوني جزءا من هذه العائلة وهذا النادي الرائع، أريد حقا مقابلة زملائي في الفريق والطاقم التدريبي والبدء في العمل على الفور“.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن ميلان بنهاية عقده في يونيو حزيران الماضي بعد أن ساعد النادي في الفوز بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي. وخاض كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج.

🗣 Kessie: ❝When a coach like Xavi calls you up, you can be happy because that means your work is being recognized. I spoke to him and he explained that I would have an important role at the club❞ pic.twitter.com/SnavpbpEjM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 6, 2022