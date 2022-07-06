ماذا قال خوان لابورتا عن إمكانية تعاقد برشلونة مع كريستيانو رونالدو؟

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على تساؤل بشأن إمكانية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خاصة بعدما شوهد مؤخرا يجتمع في عشاء عمل مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب.

وكان النجم البرتغالي طلب بشكل مفاجئ من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل إذا ما وصلها عرض مناسب بشأنه خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”تايمز“ البريطانية، فإن طلب رونالدو يأتي بعد تفكير عميق بأنه لا يستطيع اللعب في موسم واحد خارج دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يعتقد بأن لديه 3 أو 4 سنوات متبقية له في المستوى العالي بكرة القدم ويود أن يقضيها في ناد يستطيع من خلاله إضافة إنجازات له وللفريق الذي سيلعب فيه.

وخلال مؤتمر تقديم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة الجديد، تم توجيه السؤال لخوان لابورتا عن إمكانية التعاقد مع رونالدو وماذا دار في حواره مع وكيل الأخير، فأجاب: ”لقد تناولت العشاء مع مينديز بالفعل، ولكن كان اجتماعا من أجل سوق الانتقالات، ماتيو اليماني، المدير الرياضي، لم يستطع الحضور، لكن لا يمكنني الإفصاح عن اللاعبين الذي تم الحديث عنهم، من الجيد دائما الاجتماع بمينديز لأنه يساعدك على معرفة وضع الميركاتو“.

لابورتا عن امكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو: "لن أتحدث حول اللاعبين، ليس من مصلحة برشلونة الحديث عن اللاعبين". pic.twitter.com/44dU088gFc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وأضاف: ”لن أتحدث عن لاعب بعينه، لأنه ليس من مصلحة برشلونة الحديث عن اللاعبين الآخرين، هذا لا يساهم بأي شيء في مصالح برشلونة وهم جميعا يستحقون الاحترام“.

يذكر أن صحيفة ”آس“ الإسبانية، ذكرت أن مسألة انضمام رونالدو إلى برشلونة طرحت بصورة قوية خلال اجتماع لابورتا مع مينديز، الذي عقد مساء الإثنين.

وبحسب ”آس“، فإن لابورتا فكر في استقدام رونالدو خلال صيف 2021، لكن ظروف النادي الاقتصادية الصعبة في ذلك الوقت، جعلته يتراجع عن الفكرة، لكن الوضع الآن مختلف بفضل الحوافز الاقتصادية الكبيرة التي أقرتها إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي (2021-2022) في المركز السادس ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكتفي بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المران الأول لفريق مانشستر يونايتد في ”الكارينغتون“ يوم الإثنين، لبدء استعداداته للموسم الجديد.