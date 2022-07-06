برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي رافينيا

كشف الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو، المختص بأخبار الميركاتو، أن برشلونة حسم صفقة التعاقد مع رافينيا صانع ألعاب ليدز يونايتد.

ويضع برشلونة الدولي البرازيلي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان روميرو، أشار إلى أن برشلونة قدم عرضا جديدا مقابل نحو 60 مليون يورو لحسم صفقة الجناح البرازيلي.

وأضاف أن برشلونة اتفق مع رافينيا على الشروط الشخصية لعقده؛ إذ سيحصل على 6 ملايين يورو سنويا.

وشدد روميرو على أن رافينيا رفض عرضا خلال الأيام الأخيرة من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويعد رافينيا أيضا هدفا لأندية آرسنال وتوتنهام وتشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي، وسط مخاوف من أن برشلونة لن يتمكن من تمويل الصفقة.

رافينيا انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

الدولي البرازيلي سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

وأعلن برشلونة رسميا بداية موسم الانتقالات الصيفية الخاصة بالنادي هذا الموسم، بالتعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والإيفواري فرانك كيسي.

ويتخذ برشلونة نهجا جديدا حتى الآن، وهو محاولة التعاقد مع احتياجات الفريق بحيث ينتقل هؤلاء اللاعبون بشكل حر، دون دفع مبالغ لأنديتهم، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وبدأت استعدادات برشلونة للموسم الجديد، بعودة لاعبي الفريق لمركز التدريبات بعد نهاية العطلة الصيفية.

وسيقوم الفريق الكتالوني بجولة صيفية في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو الجاري، يتخللها خوض مجموعة من المباريات الودية في ميامي ونيويورك.

واعتاد برشلونة السفر إلى الولايات المتحدة خلال فترات الإعداد، لكنه لم يستطع التواجد هناك منذ فترة التحضير لموسم 2019- 2020، بسبب جائحة كورونا.

وسيخوض برشلونة مباريات ودية ضد إنتر ميامي الأمريكي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز، وذلك أيام 20، 24، 27 و31 يوليو.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة داخل ملعبه ”كامب نو“ ضد رايو فاليكانو في الجولة الافتتاحية، يوم الـ13 من أغسطس المقبل.