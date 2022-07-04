برشلونة يعلن رسميا ضم فرانك كيسي

أعلن نادي برشلونة رسميا تعاقده مع النجم الإيفواري فرانك كيسي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

وسيكون عقد كيسي مع برشلونة حى عام 2026 مع شرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: ”توصل النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو“.

وأضاف: ”سيقدم النادي كيسي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به“.

وفرانك كيسي هو الصفقة الأولى التي يبرمها النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اتفاق الطرفين على جميع الشروط.

ولعب فرانك كيسي لنادي ميلان 5 مواسم، منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017، وخاض 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

وكان يايا توريه، أسطورة كوت ديفوار، أكد أنه نصح مواطنه فرانك كيسي بالانتقال إلى برشلونة، بعد الرحيل عن ميلان.

وقال توريه في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”تواصلت مع كيسي خلال مفاوضاته مع برشلونة، كنا على اتصال لبضع مرات؛ لأنه كان يعلم مدى معرفتي ببرشلونة، وبصراحة تحدثنا لأيام لأنه أراد أن يعرف كل شيء، وضمان المشاركة أساسيًّا“.

وعن إمكانيات كيسي، أشار ”من الناحية البدنية فهو قوي للغاية، ولا يزال بإمكانه التحسن كثيرًا في مختلف الجوانب، إنه لاعب رائع ولديه ثقة كبيرة كان يتمتع بها في ميلان، وأعتقد أنه سيكون تعاقدًا رائعًا لـ برشلونة، ولن يكون الأمر سهلًا في المشاركة أساسيًّا في ظل المنافسة مع 3 لاعبين يقاتلون معه على المركز ذاته“.

العديد من التقارير أكدت أيضا أن برشلونة حصل على خدمات الدنماركي أندرياس كريستينسن، عبر صفقة مجانية، وسينضم إلى النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.