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رياضة

آس: ليفاندوفسكي قال لتشافي "أريد أن أتدرب تحت قيادتك"
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 9:35 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 10:50 GMT

آس: ليفاندوفسكي قال لتشافي "أريد أن أتدرب تحت قيادتك"

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تفاصيل الاجتماع السريع الذي عقده تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، خلال قضاء الثنائي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن تفاصيل الاجتماع السريع الذي عقده تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، خلال قضاء الثنائي إجازته أخيرا.

وشوهد تشافي يدخل المطعم ذاته الذي يتواجد به ليفاندوفسكي خلال قضاء إجازتهما في جزيرة إيبيزا.

وأشارت ”آس“، إلى أن ”ليفاندوفسكي نقل بصراحة لتشافي الرغبة في اللعب بقميص برشلونة الموسم المقبل“.

وأضافت الصحيفة في تقريرها ”نؤكد أن لقاء وديّا قد تم بين تشافي وليفاندوفسكي في مطعم ”LIO“ في إيبيزا، لبضع دقائق، تحدث الاثنان عن العطلة والعائلات، وقبل الوداع، قال ليفاندوفسكي لتشافي: (أريد حقا أن أتدرب تحت قيادتك)“.

النادي الكتالوني دخل في مفاوضات أخيرا مع نظيره الألماني من أجل الظفر بتوقيع صاحب الـ33 عاما، لكن بطل البوندسليغا رفض كل العروض المقدمة لضم لاعبه حتى الآن.

ووفقا للتقارير، فإن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة، البالغ 40 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية، معلنا تمسكه بلاعبه.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تحدث أمس في تصريحات إعلامية عن روبرت ليفاندوفسكي، قائلا ”إنه لاعب رائع لكنه لا يزال لاعبا في بايرن ميونخ، ومن الأفضل عدم قول أي شيء في الوقت الحالي“.

وتابع ”نعلم أن ليفاندوفسكي صرّح علنًا أنه يريد القدوم إلى برشلونة ونحن ممتنون للغاية ونقدر ذلك، ولكننا نحترم بايرن باعتبار أن اللاعب لا يزال ضمن صفوفه“.

النادي الألماني يرى أن ليفاندوفسكي عليه أن يوفي بعقده حتى نهايته، ولا يفكر في قبول أي عرض من أجل بيعه.

بالرغم من ذلك قال أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي ”لن نترك ليفاندوفسكي يرحل ما لم نجد البديل“.

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