آس: ليفاندوفسكي قال لتشافي "أريد أن أتدرب تحت قيادتك"

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن تفاصيل الاجتماع السريع الذي عقده تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، خلال قضاء الثنائي إجازته أخيرا.

وشوهد تشافي يدخل المطعم ذاته الذي يتواجد به ليفاندوفسكي خلال قضاء إجازتهما في جزيرة إيبيزا.

وأشارت ”آس“، إلى أن ”ليفاندوفسكي نقل بصراحة لتشافي الرغبة في اللعب بقميص برشلونة الموسم المقبل“.

وأضافت الصحيفة في تقريرها ”نؤكد أن لقاء وديّا قد تم بين تشافي وليفاندوفسكي في مطعم ”LIO“ في إيبيزا، لبضع دقائق، تحدث الاثنان عن العطلة والعائلات، وقبل الوداع، قال ليفاندوفسكي لتشافي: (أريد حقا أن أتدرب تحت قيادتك)“.

النادي الكتالوني دخل في مفاوضات أخيرا مع نظيره الألماني من أجل الظفر بتوقيع صاحب الـ33 عاما، لكن بطل البوندسليغا رفض كل العروض المقدمة لضم لاعبه حتى الآن.

