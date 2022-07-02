ديمبلي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2024

كشف الإعلامي الرياضي ألفريدو مارتينيز، على أن الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، يتجه لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

عقد ديمبلي انتهى مع برشلونة، يوم 30 يونيو، ليصبح بذلك اللاعب حرا إذا أراد الانتقال لأي ناد آخر.

وقال مارتينيز عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت: ”ديمبلي يتجه نحو التجديد مع البارسا، المشاعر إيجابية بشأن هذا الأمر، كما أن اللاعب يمتلك دعم مدربه تشافي هيرنانديز“.

بينما قالت صحيفة ”سبورت“، على أن ”ديمبلي قريب من التجديد حتى 2024“.

وأضافت الصحيفة: ”هناك عدد قليل من الاختلافات الطفيفة التي تفصل حاليًا بين النادي واللاعب، وفي الساعات القليلة المقبلة يمكن ترتيب تفاصيل اقتصادية صغيرة جدًا من أجل التوصل إلى اتفاق“.

وتابعت: ”يريد النادي حل الموقف في أقرب وقت ممكن من أجل وضع اللاعب تحت تصرف تشافي، وسيكون إبرام الصفقة بمثابة دفعة أساسية لبرشلونة، لأن ديمبلي من وجهة نظر رياضية واقتصادية، هو الخيار الأفضل للنادي“.

Dembelé avanza hacia la renovación con el Barcelona. Buenas sensaciones. Su voluntad es la clave y el apoyo de Xavi — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) July 2, 2022

بقاء ديمبلي هو أولوية بالنسبة لتشافي، الذي لا يريد خسارة المزيد من الأجنحة في الفريق، خاصة بعد رحيل آداما تراوري إذ عاد إلى وولفرهامبتون، كما يبدو أن التعاقد مع رافينيا من ليدز ليونايتد أمر صعب.

برشلونة

إذا توصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن التجديد، سيتعين على الفرنسي الانتظار حتى يتمكن النادي الكتالوني من حل مشاكله الاقتصادية مع رابطة الليغا من أجل قيده لاعبًا للنادي الكتالوني.

وكان ديمبلي قد انضم لصفوف البارسا في صيف 2017، قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وعانى ديمبلي من الإصابات الكثيرة خلال مسيرته مع برشلونة منذ موسم 2017-2018 حتى الآن، والتي شهدت تسجيله 19 هدفا خلال مشاركته في 102 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني إضافة إلى صناعة 27 هدفا أخرى.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد قال، يوم السبت، عن الصفقات الجديدة: ”سيتم الإعلان عن ضم فرانك كيسي مجانا من ميلان وأندرياس كريستنسن بشكل مجاني أيضا من تشيلسي، حيث سنعلن الأربعاء عن التعاقد مع كيسي والخميس سيكون من نصيب كريستنسن“.

وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.

وخاض لاعب الوسط الإيفواري 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

وقد قضى كريستينسين داخل صفوف تشيلسي 5 مواسم منذ قدومه من بوروسيا مونشنجلادباخ صيف 2017.

وشارك المدافع الدنماركي (26 عاما) خلال 160 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وبشأن إمكانية ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الرحيل عن بايرن ميونخ، قال لابورتا: ”هو لاعب رائع، لكنه لا يزال لاعبا لبايرن ميونخ، أفضل عدم قول أي شيء الآن، ولكن نحن ممتنون لما تحدث به بشأن نادينا“.