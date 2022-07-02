لابورتا رئيس برشلونة يعلن رسميا موعد تقديم الثنائي كيسي وكريستنسن

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موعد تقديم الصفقات الجديدة للفريق، وهما الثنائي فرانك كيسي لاعب ميلان، وأندرياس كريستنسن نجم تشيلسي.

كيسي وكريستنسن هما أول صفقتين سيعلن عنهما برشلونة بعد تفعيل أحد رافعاته الخميس الماضي، والحصول على مبلغ يتخطى 200 مليون يورو.

النادي الكتالوني لم يعلن عن الصفقتين بشكل رسمي حتى الآن، ولكن لابورتا أكد أن تقديم كيسي سيكون يوم الأربعاء، وكريستنسن يوم الخميس المقبل.

كيسي سينضم لصفوف برشلونة عقب نهاية عقده مع ميلان، فيما سيعزز كريستنسن دفاعات المدرب تشافي هيرنانديز بعد رحيله عن تشيلسي.

لابورتا يعلن موعد تقديم الصفقات الجديدة 😍 رئيس نادي برشلونة الإسباني أعلن تقديم كيسي الأربعاء المقبل وكريستنسن الخميس. pic.twitter.com/p484zTLBqj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

وسينضم الثنائي إلى برشلونة بشكل مجاني في ظل الموقف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه وصيف الدوري الإسباني.

وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.

وخاض لاعب الوسط الإيفواري 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

فيما قضى كريستنسن داخل صفوف تشيلسي 5 مواسم منذ قدومه من بروسيا مونشنغلادباخ صيف 2017.

وشارك المدافع الدنماركي (26 عاما) خلال 160 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن هناك صفقات أخرى يحضر لها نادي برشلونة أهمها مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، روبرت ليفاندوفسكي، وهناك مفاوضات بين الناديين ولكن لم يتوصلا لاتفاق.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قالت إن برشلونة سينفق 200 مليون يورو على 4 صفقات يستهدف إبرامها خلال ميركاتو صيف 2022، يأتي على رأسها روبرت ليفاندوفسكي.

وتضم القائمة كذلك جوليس كوندي مدافع إشبيلية الإسباني، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة للبرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد.

كما أن برشلونة يعتزم الحصول على مبلغ 400 مليون يورو من بيع 15% من حقوق البث التلفزيوني للنادي، وذلك قبل يوم 17 يوليو الجاري موعد انطلاقة المعسكر التحضيري للموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة تقدم بعرض بقيمة 40 مليون يورو، فضلا عن إضافات أخرى قدرت بـ5 ملايين لشراء ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، لكن بطل ألمانيا رفض العرض.