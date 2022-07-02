برشلونة ينوي استثمار 200 مليون يورو في السوق الصيفي الحالي

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي برشلونة ينوي استثمار 200 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقا للصحيفة فإن المفتاح هو أنه من المتوقع تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية، وهي بيع 15% من حقوق البث التلفزيوني، قبل أن يغادر الفريق للقيام بجولة في الولايات المتحدة، في النصف الثاني من يوليو الحالي.

هل سيعود آرثر ميلو إلى برشلونة؟ https://t.co/HAaEAJSxxU pic.twitter.com/ADYj7ACCOO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

وأوضحت أن الفكرة هي أنه نتيجة لهذه الحركة، سيكون دخل برشلونة حوالي 400 مليون يورو، وهوة رقم من شأنه أن يسمح بالعودة إلى السوق بقوة.

وتأكيدا للقدرة الاقتصادية للنادي أكدت مصادر من برشلونة أن عثمان ديمبلي لديه عرض جيد على الطاولة للاستمرار في الفريق، لكنه لا يقبله، بحسب ”ماركا“.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد برشلونة أنه سيحاول عدم الاضطرار إلى تنشيط رافعة بيع 49.9% من BLM (تراخيص وتجارة برشلونة)، على الرغم من الحصول على موافقة أعضاء النادي على هذه العملية.

ويأمل برشلونة من خلال بيع حقوق التلفزيون لمدة 25 عامًا، أن يتمكن من حل الوضع الحالي للنادي.

رسميا.. برشلونة يعلن بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني https://t.co/SDdPPPFIIV pic.twitter.com/kFXDWVTeKu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، حيث قالت صحيفة ”سبورت“ إن النادي الكتالوني قدم العرض الرسمي الأخير وبلغت قيمته 40 مليون يورو.

في حين يصر بايرن ميونخ على أن اللاعب لديه عقد ساري المفعول حتى يونيو 2023 وأنه لن يسمح له بالخروج قبل نهاية العقد.

كما يرتبط برشلونة بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، خاصة في حال رحيل الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد.

ويرتبط برشلونة أيضا بالتعاقد مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي من إشبيلية أو السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي.

بايرن ميونخ يرفض ثالث عروض برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي https://t.co/Ldg2KPSMiT pic.twitter.com/IakgK1GCW1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

ملف ديمبلي

وفي ملف الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي قالت صحيفة ”سبورت“ إن العرض الأخير الذي قدمه للاعب يعرض على ديمبلي قبول تخفيض راتبه بنسبة 40%، علما أن اللاعب بات حرا بشكل رسمي منذ يوم الجمعة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأكدت الصحيفة أن ديمبلي لديه عروض مختلفة، رغم أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.

وانتقل ديمبلي لبرشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند في صفقة مكلفة في سعي النادي الكتالوني لتعويض رحيل البرازيلي نيمار آنذاك.