تسريب جديد.. سيرجيو راموس يتهم الحكام بالانحياز لبرشلونة

كشفت صحيفة ”الكونفيدونسيال“ الإسبانية تسريبات صوتية جديدة بين سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

وتعود المحادثة بين الثنائي إلى 20 يناير 2019، بعد فوز برشلونة 3/1 على ليغانيس في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

تسريبات الكونفيدونسيال: راموس طلب من رئيس الاتحاد الإسباني مساعدته على الفوز بالكرة الذهبية 2019 https://t.co/SIPhD3yN7W pic.twitter.com/GsVyBtrctt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأرسل راموس رسالة إلى روبياليس، يقول فيها: ”روبي، نحن بالفعل قلقون بشأن قضية حكم الفيديو، خاصة مع برشلونة“.

وأضاف راموس: ”إنه عار حقيقي ووقاحة ما يفعله الحكام. هل رأيت اليوم خطأ لويس سواريز ضد حارس المرمى في الهدف الثاني؟ إنها مزحة“.

وفي اليوم التالي رد روبياليس قائلًا: ”مساء الخير، سيرجيو أنت قائد المنتخب الوطني، ولعبت مئات أو آلاف المباريات، وتعرف أكثر من أي شخص أنه في بعض الأحيان توجد آراء مختلفة، وتعلم أنني لا أخوض في هذه القضايا، نعمل لتحسين كفاءة التحكيم، ومعًا علينا جميعًا محاولة تحسين كرة القدم. عناق وأراك قريبا“.

وعلق راموس: ”سياسيا صحيح جدًا، مبروك. كنت أتمنى رأيا شخصيا حول ما حدث مع برشلونة بالأمس، وهي فضحية وهم في الطريق للتتويج بالليغا، وأتفهم موقفك، عناق كبير“.

سيرجيو راموس يكشف موعد اعتزاله https://t.co/abpBORjKQt pic.twitter.com/TpDXQkZzrv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2022

وفي ذلك الموسم نال برشلونة لقب الليغا بعدما حصد 87 نقطة مقابل 68 نقطة لريال مدريد في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد الثاني الذي حصد 76 نقطة.

الفوز بالكرة الذهبية

وقبل أيام نشرت صحيفة ”الكونفيدونسيال“ تسريبات جديدة للويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني مع سيرجيو راموس يطلب من خلالها اللاعب مساعدته للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2019.

وجاء في رسالة راموس: ”روبي، مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد الأسرة. أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدًا، لكن إذا أردت القيام بذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أنه عام مميز للأداء الذي أقدمه“.

وطلب راموس في رسالته إلى روبياليس مساعدته بأي طريقة ممكنة للفوز بالكرة الذهبية عبر الاتصال مع بعض“ مفاتيح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“، مع جهات تملك الحق في منح ”إصدار الكرة الذهبية“.

وختم راموس رسالته لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: ”أود أن أشكرك طوال حياتي. ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيرًا، عناق حار“.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لويس روبيالس رد على راموس ووعده بمحاولة مساعدته على تحقيق حلمه بالفوز بالكرة الذهبية.