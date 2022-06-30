رسميا.. برشلونة يعلن بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة، رسميا، اليوم الخميس، بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني لكرة القدم ”الليغا“ لمدة 25 عاما، لصندوق الاستثمار الأمريكي (سيكس ستريت) مقابل 207.5 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يجني برشلونة أرباحا تقدر بـ 267 مليون يورو لهذا الموسم من هذه الصفقة.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights 🔗 All the details: https://t.co/B2IRqpr0vk pic.twitter.com/09V97A1MWS — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2022

وسيستثمر صندوق سيكس ستريت مبدئيا 207.5 مليون يورو، وسيسهم برشلونة بالمبلغ المتبقي المقدر بنحو 60 مليون يورو.

وبإبرام هذه الاتفاقية في مكاتب كامب نو، سيغلق برشلونة السنة المالية الحالية (2021/2022) محققا للأرباح.

وكان برشلونة سيسجل خسائر مالية تقدر بـ161 مليون يورو خلال هذه السنة المالية، لو لم يفعل هذه العملية.

وقبل أيام، وافق أعضاء نادي برشلونة، على بيع 49% من ”BLM“ (تراخيص وتجارة برشلونة).

ووافق 568 عضوًا على عملية البيع، في حين عارض 65 عضوًا وامتنع 13 عضوا عن التصويت على مشروع خوان لابورتا لتفعيل الروافع الاقتصادية.

ويهدف خوان لابورتا رئيس برشلونة من الرافعة الاقتصادية، إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن النادي، وبات من المتوقع أن ينجح برشلونة في إبرام عدد من الصفقات المهمة خلال السوق الصيفي الحالي.