رسميا.. برشلونة يعلن بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة، رسميا، اليوم الخميس، بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني لكرة القدم ”الليغا“ لمدة 25 عاما، لصندوق الاستثمار الأمريكي (سيكس ستريت) مقابل 207.5 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يجني برشلونة أرباحا تقدر بـ 267 مليون يورو لهذا الموسم من هذه الصفقة.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights

