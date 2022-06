بايرن ميونخ يرفض ثالث عروض برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الخميس، إن بايرن ميونخ رفض ثالث عرض قدمه برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو مبلغا ثابتا، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وأوضحت ”سبورت“ أنه سيتعين على إدارة برشلونة الاستمرار في الإصرار إذا كانت تريد تعزيز مشروع المدرب تشافي بوصول مهاجم مختلف.

وأشارت إلى أنه بعد عرضين لم يتم الرد عليهما، رد بايرن ميونخ على العرض الثالث، وكما هو متوقع لم تكن هذه أنباء إيجابية لصالح برشلونة.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن إدارة بايرن ميونخ ستبدأ دراسة انتقال ليفاندوفسكي بعد وصول عرض بقيمة 50 مليون يورو مبلغا ثابتًا، وقالت ”سبورت“ إن هذا رقم مرتفع للغاية بالنظر إلى أن اللاعب سيبلغ من العمر 34 عامًا في أغسطس، وأنه لم يتبق سوى عام واحد على عقده مع النادي البافاري.

وأصرت ”سبورت“ على أن برشلونة وبايرن ميونخ محكوم عليهما بالتفاهم؛ لأن ليفاندوفسكي يريد تغيير المشهد، خاصة مع الضغط الذي مارسه على بايرن ميونخ للسماح له بالرحيل.

Any excuse to show @lewy_official's 5️⃣ goals in 9️⃣ minutes against Wolfsburg again 😉#packmas #WOBFCB pic.twitter.com/xteu7jNsX9

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 14, 2022