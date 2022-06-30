بايرن ميونخ يرفض ثالث عروض برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الخميس، إن بايرن ميونخ رفض ثالث عرض قدمه برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو مبلغا ثابتا، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وأوضحت ”سبورت“ أنه سيتعين على إدارة برشلونة الاستمرار في الإصرار إذا كانت تريد تعزيز مشروع المدرب تشافي بوصول مهاجم مختلف.

وأشارت إلى أنه بعد عرضين لم يتم الرد عليهما، رد بايرن ميونخ على العرض الثالث، وكما هو متوقع لم تكن هذه أنباء إيجابية لصالح برشلونة.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن إدارة بايرن ميونخ ستبدأ دراسة انتقال ليفاندوفسكي بعد وصول عرض بقيمة 50 مليون يورو مبلغا ثابتًا، وقالت ”سبورت“ إن هذا رقم مرتفع للغاية بالنظر إلى أن اللاعب سيبلغ من العمر 34 عامًا في أغسطس، وأنه لم يتبق سوى عام واحد على عقده مع النادي البافاري.

وأصرت ”سبورت“ على أن برشلونة وبايرن ميونخ محكوم عليهما بالتفاهم؛ لأن ليفاندوفسكي يريد تغيير المشهد، خاصة مع الضغط الذي مارسه على بايرن ميونخ للسماح له بالرحيل.

وأوضحت أن تصريحات قادة بايرن ميونخ قد تخلق مناخًا من التوتر في حال الحفاظ على ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

تصريحات هونيس

وقبل أيام، قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، والرئيس الفخري للنادي البافاري: ”إنه يعمل بشكل مكثف مع الفريق الجديد. إذا ظهر كل ما تم تقديمه لي الأسبوع الماضي، في العام المقبل، سيكون لدينا فريق جذاب ومع ليفاندوفسكي“.

وأضاف: ”لم تسر الأمور بالطريقة التي يريدها ليفاندوفسكي ووكيله (بيب زاهافي) بالضبط، لهذا السبب غضبا، أود أن أنصح جميع المعنيين أن يكونوا موضوعيين وألا يدعوا الموقف يتصاعد“.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وتابع هونيس: ”ستشرق الشمس مرة أخرى على منزل ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ“.

وأوصى هونيس الإدارة الرياضية للنادي البافاري بالإبقاء على ”القاتل“ ليفاندوفسكي لمدة عام آخر، وألا يقوم باستثمارات كبيرة هذا الصيف لمحاولة استبداله.

وأتم: ”إذا لم يكن لديك بديل تعتقد أنه يمكن أن يحل محله إلى حد ما، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي، فإنني أوصي بإبقاء ليفاندوفسكي لمدة عام آخر، ثم سنرى ما إذا كان سيرحل مجانًا أم سيتم تجديد عقده“.