رسميا.. أتلتيك بلباو يعلن عودة إرنيستو فالفيردي

أعلن نادي أتلتيك بلباو، رسميا، اليوم الخميس، عودة المدرب إرنيستو فالفيردي لتدريب الفريق من جديد.

وقال أتلتيك بلباو في بيان: ”إرنيستو فالفيردي هو المدير الفني الجديد للفريق، يعود صاحب الرقم القياسي لمعظم المباريات كمدير رياضي في التاريخ لفترة ثالثة في سان ماميس“.

💥 Ernesto Valverde is Athletic Club's new head coach 🔗 https://t.co/EYN76bLvf3 The record holder for most games as Athletic manager in history returns for a third spell in the San Mamés dugout. #OngiEtorriValverde #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/OIlXuD6RWB — Athletic Club (@Athletic_en) June 30, 2022

وأضاف: ”سيعقد إرنستو فالفيردي مؤتمرا صحفيا إلى جانب جون أوريارت رئيس أتليك بلباو الجديد هذا المساء في سان ماميس“.

🆕 Ernesto Valverde will hold a press conference alongside new Athletic president Jon Uriarte this evening at San Mamés (18:00 CEST). 🔴 You can follow the presentation live on Athletic's Youtube channel.#OngiEtorriValverde #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/URdO3ILKQS — Athletic Club (@Athletic_en) June 30, 2022

وتولى فالفيردي تدريب أتلتيك بلباو لأول مرة في 2003 حتى 2005، ثم في 2013 حتى 2017، قبل أن يعود مجددا اليوم الخميس.

وفي ولايته الأولى قاد فالفيردي أتليك بلباو 87 مباراة، ثم 213 مباراة في الفترة الثالثة، وعلى مستوى الألقاب قاد الفريق الباسكي للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني 2016.

لكن أشهر فترات فالفيردي كانت مع برشلونة حيث فاز معه بلقبين في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا ولقب في كأس السوبر الإسباني، خلال 145 مباراة بين 2017 و2020.

ويملك فالفيردي البالغ من العمر 58 عاما خبرة تدريبية كبيرة في الليغا، حيث عمل مدربا لأتلتيك بلباو وإسبانيول وفياريال وفالنسيا وبرشلونة، وفي اليونان مع أولمبياكوس (مرتين).

ونال فالفيردي مع أولمبياكوس 3 ألقاب في الدوري اليوناني، ولقبين في كأس اليونان.

ومن المقرر أن يستضيف أتلتيك بلباو منافسه ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد يوم الأحد 14 أغسطس، علما أنه احتل المركز الثامن الموسم الماضي برصيد 55 نقطة.