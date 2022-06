رسميا.. أتلتيك بلباو يعلن عودة إرنيستو فالفيردي

أعلن نادي أتلتيك بلباو، رسميا، اليوم الخميس، عودة المدرب إرنيستو فالفيردي لتدريب الفريق من جديد.

وقال أتلتيك بلباو في بيان: ”إرنيستو فالفيردي هو المدير الفني الجديد للفريق، يعود صاحب الرقم القياسي لمعظم المباريات كمدير رياضي في التاريخ لفترة ثالثة في سان ماميس“.

