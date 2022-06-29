تسريبات الكونفيدونسيال: راموس طلب من رئيس الاتحاد الإسباني مساعدته على الفوز بالكرة الذهبية 2019

نشرت صحيفة ”elconfidencial “ الإسبانية تسريبات جديدة للويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهذه المرة رسالة من عميد ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان حاليا يطلب من خلالها مساعدته للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2019.

وجاء في رسالة سيرجيو راموس: ”روبي، مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد الأسرة. أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدًا، لكن إذا أردت القيام بذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أنه عام مميز للأداء الذي أقدمه“.

وطلب راموس في رسالته إلى روبياليس مساعدته بأي طريقة ممكنة للفوز بالكرة الذهبية عبر الاتصال مع بعض“ مفاتيح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“، مع جهات تملك الحق في منح ”إصدار الكرة الذهبية“.

وختم راموس رسالته لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: ”أود أن أشكرك طوال حياتي. ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيرًا، عناق حار“.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لويس روبيالس رد على عميد ريال مدريد والمنتخب الإسباني ووعده بمحاولة مساعدته على تحقيق حلمه بالفوز بالكرة الذهبية.

والغريب أن سيرجيو راموس ولويس روبياليس كانا يعرفان أن مجلة ”فرانس فوتبول“ هي من تمنح الكرة الذهبية، وهي مجلة خارج سيطرة كل الهيئات الرياضية، كما أن التصويت على الجائزة من اختصاص 180 صحفيا تختارهم المجلة من بلدان العالم.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2019 متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، فيما لم ترشح المجلة المدافع الإسباني سيرجيو راموس ضمن لائحة 30 لاعبا، ولم تضم أيضا أي لاعب إسباني.