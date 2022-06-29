برشلونة يرفع عرضه لضم ليفاندوفسكي.. وبايرن ميونيخ يتمسك بمطالبه

رفع نادي برشلونة الإسباني، من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، من أجل التخلي عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق إلى40 مليون يورو.

ونشرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية تقررًا قالت فيه إن برشلونة رفع قيمة عرضه المالي إلى 40 مليون يورو، بعد أن تقدم الفريق الكتالوني في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه الى 35 مليوناً قبل أن يصل الآن إلى 40 مليوناً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونيخ يطالب برشلونة بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن ابن الـ34 عاماً الفائز بجائزة ”فيفا“ لأفضل لاعب في العالم مرتين 2020 و2021.

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطاً بصفقات أخرى، بينها رحيل الهولندي فرنكي دي يونغ لاعب الوسط الدولي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو، ما سيمنح النادي الكتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع ليفا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جدد البوسني حسن صالح حميدتش المدير الرياضي لبايرن التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل، وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن قصته مع النادي الألماني تقترب من نهايتها خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب البولندي، مبرراً لاحقاً هذا الموقف برغبته في البحث عن شغف إضافي في الحياة.

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ما يعني أن بقاءه مع بايرن لموسم إضافي دون تجديد عقده سيجعله لاعباً حراً الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.