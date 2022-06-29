سبورت: دي يونغ يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اقتراب ناديه من حسم الأمر مع إدارة الفريق الإنجليزي.

وكانت هناك مفاوضات بين الناديين على قيمة الصفقة، حيث طلب برشلونة في البداية الحصول على 100 مليون يورو، ولكن في النهاية، وصل الاتفاق إلى 86 مليون يورو عبارة عن 75 مليون يورو مبلغ ثابت بالإضافة إلى 11 مليون يورو كحوافز إضافية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”الاتفاق متقارب في الوقت الحالي، ومن الممكن أن تتم الصفقة في أي وقت قبل نهاية، غد الخميس، ولكن هناك عقبة وهي إقناع اللاعب نفسه.

وأضافت الصحيفة: ”أصبح الوضع متوترا بسبب الضغط من الجميع على دي يونغ، والذي كانت له شكوك في وكيله علي دورسون لإصراره على نقله لمانشستر يونايتد“.

#FCB 🔵🔴 🚨 CONFIDENCIAL SPORT 🚨 💥 Frenkie de Jong se resiste ⚽ El centrocampista neerlandés está emperrado en quedarse en el Barça: quiere triunfar en el Camp Nou y, de momento, no tiene intención de cambiar de aires ✍️ Albert Masnou https://t.co/FCKFckEUpj — Diario SPORT (@sport) June 29, 2022

وأردفت: ”دي يونغ غير مقتنع بالانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب مستوى الفريق الإنجليزي وعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، رغم وجود مدربه السابق، إريك تين هاغ، ووعده بأنه سيكون قائد المشروع الجديد“.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ قد ذكرت أن مانشستر يونايتد اقترب من حسم صفقة دي يونغ، بعدما توصل لاتفاق مع برشلونة على مبلغ الصفقة.

وذكر التقرير أن دي يونغ سيحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه في برشلونة.

ويعد دي يونغ هدف يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات بناء على رغبة المدير الفني الجديد للفريق إريج تين هاج والذي سبق له تدريبه في أياكس.

وخاض دي يونغ 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.