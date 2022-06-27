رئيس رابطة الدوري الإسباني: أتمنى انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة

أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن أمله في أن يتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من اللعب لصالح برشلونة الموسم المقبل.

ويعمل برشلونة على خطة عمل لتفعيل واحدة من ”الرافعتين“ الاقتصاديتين، اللتين تمت الموافقة عليهما في جمعية الأعضاء قبل 30 يونيو (حزيران) الجاري، لتجنب إغلاق السنة المالية 2021-2022 بخسائر، والتمكن من عقد صفقات كبيرة.

جريدة سبورت الكتالونية البولندي ليفاندوفسكي لن ينضم إلى تدريبات بايرن ميونخ الألماني المُقرر لها 12 يوليو .. مستعد لفعل أي شيء للتوقيع مع برشلونة. pic.twitter.com/YQTqW3WgKP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، أي يجب عليه بيعه حاليا بدلا من رحيله مجانا في نهاية عقده، في ظل عدم رغبته في البقاء مع النادي البافاري.

وقال تيباس خلال تقديم المتحف العالمي لكرة القدم الذي سيتم تدشينه في مدريد: ”أتمنى أن يلعب ليفاندوفسكي مع برشلونة، وأن يقدم موسما جيدا“.

وأردف: ”أتمنى أن تسهم تلك الروافع في وصوله إلى برشلونة؛ لأنه أسطورة في بايرن ميونخ، وفي كرة القدم الأوروبية“.

وشدد على أنه إذا تم تنفيذ ما وافقوا عليه في الجمعيات، فسيكون قادرا على اللعب في برشلونة، هناك فائدة، وإذا نفذ البرسا تلك الروافع فسيكون قادرا على التوقيع معه“.

وانضم المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إنه بعد عدة أشهر من التخطيط، حانت الساعة الأخيرة ليصبح ليفاندوفسكي لاعبًا جديدًا في برشلونة.

وسيبدأ برشلونة المرحلة الأخيرة من حسم الصفقة، الأسبوع المقبل، حيث سيتعين عليه تقديم عرضه النهائي لمحاولة إنهاء الصفقة، وهناك تفاؤل لأن بايرن يفتح الباب بالفعل أمام صفقة بيع، والهدف الآن هو محاولة دفع ثمن عادل للاعب.

على رأسهم ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا.. برشلونة يستهدف ضم 7 لاعبين جدد https://t.co/Wiv2XQzBUp pic.twitter.com/JHucFebeHw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 22, 2022

لكن يبدو أن ما يطلبه بايرن ميونخ بعيد تماما عن ما يمكن لبرشلونة دفعه، حيث يعتقد النادي الكتالوني أن 50 مليون يورو، رقم مبالغ فيه، لكن النادي البافاري طلب 60 مليونًا وليس 50 فقط.

وكسر المهاجم البولندي الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم جيرد مولر. وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن ميونخ وبولندا في 2021.