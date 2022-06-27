برشلونة يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد عثمان ديمبلي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن عثمان ديمبلي تلقى عرضا لتجديد عقده من نادي برشلونة، قبل ثلاثة أيام من انتهاء عقده.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو ما يعني أنه لن يكون لاعبا في برشلونة يوم الجمعة المقبل حال عدم تجديد عقده.

هدف عثمان ديمبلي القاتل في شباك بلد الوليد 🚀🔥#برشلونة_بلد_الوليد #برشلونة pic.twitter.com/5nFJH5693h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة استدعى صباح اليوم موسى سيسوكو ممثل ديمبلي وطالبه برد فوري.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر من برشلونة أن عملية التجديد ستحصل أخيرًا على الضوء الأخضر، لأن ديمبلي ليس لديه أي عرض أفضل على الطاولة، وأنه ملتزم بالبقاء في كامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن عرض التجديد مشابه للعرض السابق، على الرغم من إلغاء قسط التجديد الذي تم تضمينه سابقًا، وأشارت إلى حقيقة أن ديمبلي تلقى ”عقوبة“ وتم إبعاده عن الفريق لمباراتين مع تنشيط سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

وفي يناير فشلت محاولات برشلونة لإقناع ديمبلي بتجديد عقده وحاول بعدها النادي الكتالوني بيع اللاعب في السوق الشتوي لكن ديمبلي رفض أيضا الرحيل.

وأكدت أنه رغم حقيقة أن باريس سان جيرمان وتشيلسي أظهرا اهتمامهما بالتعاقد مع عثمان ديمبلي، إلا أن الحقيقة هي أن أيا من الناديين لم يقدم أي عرض للتعاقد مع اللاعب قبل أن ينسحب سان جيرمان.

وقبل أيام قالت صحيفة ”ماركا“ إن تشافي طلب من إدارة برشلونة رفع العرض المقدم لديمبلي لإقناعه بتجديد عقده، غير أن إدارة برشلونة ترفض تغيير العرض المقدم لديمبلي منذ أسابيع.

وقالت الصحيفة إن الوضع المالي لبرشلونة سيبقى على ما هو عليه لفترة، على الرغم من موافقة أعضاء برشلونة، يوم الخميس، على بيع 49 % من ”BLM“ (تراخيص وتجارة برشلونة).

وأوضحت أن برشلونة لا يزال غير قادر على تسجيل المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن ولاعب الوسط فرانك كيسي رغم الاتفاق معهما.

تلميح ديمبلي

وكان ديمبلي قد ألمح إلى بقائه مع برشلونة، ونشرت صحيفة ”سبورت“ مقطع فيديو، يظهر فيه الجناح الفرنسي يجلس في سيارته، ويسأله شخص هل ستبقى في برشلونة؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد: ”نعم، أنا بخير في برشلونة“.

وانتقل عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 25 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف العام 2017، مقابل 140 مليون يورو، وشارك عثمان ديمبلي الموسم المنقضي مع برشلونة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 13 بحسب موقع ”transfermarkt“.