البدوفيلي انتقام

قاتل نيرة أشرف

ضحايا العنف

اختفاء مستمر

رنين سلعوس

قاتل لبنى منصور

الأميرة موضي

سبب قتلها
أظهر المزيد

رياضة

بعد علاقة استمرت 25 عاما.. أراخو يحضر حفل زفاف والديه (شاهد)
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 17:35 GMT

بعد علاقة استمرت 25 عاما.. أراخو يحضر حفل زفاف والديه (شاهد)

قرر والدا رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، الزواج بعد علاقة استمرت لقرابة 25 عامًا، وأقاما حفل زفاف عائليا حضره اللاعب. وبارك أراوخو لوالديه ونشر صورا من حفل

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قرر والدا رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، الزواج بعد علاقة استمرت لقرابة 25 عامًا، وأقاما حفل زفاف عائليا حضره اللاعب.

وبارك أراوخو لوالديه ونشر صورا من حفل الزفاف على حسابه بموقع ”إنستغرام“.

ونشر اللاعب الأوروغوياني صورا من حفل الزفاف وقال: ”تواجدا معاً لسنوات، وأنا حاولت كثيراً اقناعهما بهذه الخطوة المهمة“.

يذكر أن أراوخو وقع على عقود تجديد عقده مع برشلونة في شهر أبريل الماضي، حتى عام 2026 مع وضع شرط جزائي في عقده مليار يورو لحمايته من إغراءات الأندية الكبيرة في أوروبا الساعية للحصول على توقيعه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play