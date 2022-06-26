بعد علاقة استمرت 25 عاما.. أراخو يحضر حفل زفاف والديه (شاهد)

قرر والدا رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، الزواج بعد علاقة استمرت لقرابة 25 عامًا، وأقاما حفل زفاف عائليا حضره اللاعب.

وبارك أراوخو لوالديه ونشر صورا من حفل الزفاف على حسابه بموقع ”إنستغرام“.

ونشر اللاعب الأوروغوياني صورا من حفل الزفاف وقال: ”تواجدا معاً لسنوات، وأنا حاولت كثيراً اقناعهما بهذه الخطوة المهمة“.

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يذكر أن أراوخو وقع على عقود تجديد عقده مع برشلونة في شهر أبريل الماضي، حتى عام 2026 مع وضع شرط جزائي في عقده مليار يورو لحمايته من إغراءات الأندية الكبيرة في أوروبا الساعية للحصول على توقيعه.