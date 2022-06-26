سكاي: بايرن ميونخ يطلب 60 مليون يورو لبيع ليفاندوفسكي

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، إن بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، يريد ما لا يقل عن 52 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) مقابل بيع هدافه ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، الصيف الحالي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، أي يجب عليه بيعه حاليا بدلا من رحيله مجانا في نهاية عقده، في ظل عدم رغبته في البقاء مع النادي البافاري.

وقال المهاجم البولندي، نهاية الشهر الماضي، إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا، مشيرا إلى رغبته في الانتقال للنادي الكتالوني.

وقال حسن صالح حمديتش، المدير الرياضي لبايرن، إن ليفاندوفسكي أبلغ رئيس النادي برغبته في الرحيل، مؤكدا التقارير التي تحدثت عن أن ثاني هدافي الدوري الألماني عبر التاريخ قد يكون في طريقه للرحيل رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2023.

BREAKING: Bayern Munich want at least £52m if they are to sell Robert Lewandowski to Barcelona. pic.twitter.com/bAvZXMFX1x — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2022

وانضم المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إنه بعد عدة أشهر من التخطيط، حانت الساعة الأخيرة ليصبح ليفاندوفسكي لاعبًا جديدًا في برشلونة.

وسيبدأ برشلونة المرحلة الأخيرة من حسم الصفقة، الأسبوع المقبل، حيث سيتعين عليه تقديم عرضه النهائي لمحاولة إنهاء الصفقة، وهناك تفاؤل لأن بايرن يفتح الباب بالفعل أمام صفقة بيع، والهدف الآن هو محاولة دفع ثمن عادل للاعب.

لكن يبدو أن ما يطلبه بايرن ميونخ بعيد تماما عن ما يمكن لبرشلونة دفعه، حيث يعتقد النادي الكتالوني أن 50 مليون يورو، رقم مبالغ فيه، لكن النادي البافاري طلب 60 مليونًا وليس 50 فقط.

وكسر المهاجم البولندي الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم جيرد مولر. وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن ميونخ وبولندا في 2021.