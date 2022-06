سكاي: بايرن ميونخ يطلب 60 مليون يورو لبيع ليفاندوفسكي

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، إن بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، يريد ما لا يقل عن 52 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) مقابل بيع هدافه ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، الصيف الحالي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، أي يجب عليه بيعه حاليا بدلا من رحيله مجانا في نهاية عقده، في ظل عدم رغبته في البقاء مع النادي البافاري.

وقال المهاجم البولندي، نهاية الشهر الماضي، إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا، مشيرا إلى رغبته في الانتقال للنادي الكتالوني.

وقال حسن صالح حمديتش، المدير الرياضي لبايرن، إن ليفاندوفسكي أبلغ رئيس النادي برغبته في الرحيل، مؤكدا التقارير التي تحدثت عن أن ثاني هدافي الدوري الألماني عبر التاريخ قد يكون في طريقه للرحيل رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2023.

