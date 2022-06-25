‏رسميًا.. غاريث بيل ينتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي

أعلن لوس أنجلوس الأمريكي رسميا ضم الويلزي غاريث بيل في صفقة انتقال حرة بعدما رحل عن ريال مدريد الإسباني.

ونشر النادي الأمريكي فيديو لتقديم اللاعب الويلزي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت.

وانتهى عقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع ريال مدريد والذي انضم إليه في 2013 قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون يورو (105.54 مليون دولار).

رسميًا.. الأسطورة غاريث بيل ينتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي.pic.twitter.com/m0v9qslhFa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

ونال بيل ثلاثة ألقاب في الدوري مع ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

لكن العلاقة بينه وبين ريال مدريد ساءت في الموسمين الماضيين، وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام في موسم 2020-2021.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري في أبريل نيسان الماضي.

وقاد بيل بلاده ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958 بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان لوس أنجلوس إف.سي تعاقد مع المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني بعد رحيله عن يوفنتوس مؤخرا.

ويُفتح باب الانتقالات الثاني في الدوري الأمريكي في السابع من يوليو تموز، وأشار التقرير إلى أن بيل وكيليني ربما يشاركان لأول مرة مع فريقهما الجديد في مواجهة غريمه لوس أنجليس جالاكسي في اليوم التالي.

وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

بيل غادر ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بـ 5 بطولات دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في الدوري الإسباني ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.