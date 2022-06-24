مبابي: أتمنى تتويج مسيرتي مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

يهدف نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع فريقه، بعدما جدد تعاقده مع النادي.

ولم يفز سان جيرمان بالبطولة الأوروبية، رغم أنه وصل للأدوار الإقصائية في آخر 10 مواسم.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”الفوز في دوري الأبطال مع سان جيرمان هو الهدف الرئيس، هذا ما نريده، ولكن هناك طريقًا يجب السير فيه“.

وأضاف: ”في البداية، يجب أن نكون فائزين على المستوى المحلي، لأنه في آخر موسمين لم نكن كذلك“.

ولدى مبابي إنجازات شخصية أيضًا، حيث يعد ثاني هدافي النادي عبر التاريخ بتسجيله 171 هدفًا، خلف إدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف.

وبسؤاله عن إمكانية التفوق على كافاني، أكد مبابي 23 عامًا: ”يمكن أن يحدث هذا، سيكون هذا رائعًا“.

وسجل مبابي 28 هدفًا في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022، ولم يستطع أي لاعب في الدوريات الأوروبية أن يتفوق عليه، باستثناء مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 35 هدفًا.