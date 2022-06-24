سبورت: دي ليخت يوقف مفاوضات التجديد مع يوفنتوس.. وبرشلونة يترقب

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قطع مفاوضات تجديد عقده مع يوفنتوس؛ ما يفتح الباب أمام رحيله عن النادي الإيطالي، وسط ترقب برشلونة وأندية إنجليزية.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن دي ليخت عاد إلى الواجهة من جديد، بطريقة مفاجئة، بعدما قطع مفاوضات التجديد مع يوفنتوس، وبات من الواضح أنه وضع نفسه في السوق بهدف اللعب في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن بيئة اللاعب أبلغت بالفعل عن قراره للأندية التي قد تكون مهتمة بالتعاقد معه، ومن بينها برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة ينتظر فتح المفاوضات بشأن مستقبل دي ليخت، علما أن عقد المدافع الهولندي ينتهي في يونيو 2024، ويطلب يوفنتوس الآن 75 مليون يورو، ويمكن تخفيض المبلغ بشكل كبير، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أن نية يوفنتوس كانت تمديد عقد دي ليخت، مع تخفيض راتبه لأنه أحد اللاعبين الذين يحصلون على أعلى رواتب في الفريق، في المقابل لم يشعر لاعب أياكس أمستردام السابق بالراحة الكبيرة في تجربته في الدوري الإيطالي.

تصريحات ماتياس دي ليخت تثير الغموض حول بقائه مع يوفنتوس https://t.co/I6sO4My6eG pic.twitter.com/CwcKLZIwkY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وقالت ”سبورت“ إن يوفنتوس يرى أنه يمكن أن يحصل على الكثير من الأموال من بيع دي ليخت، واستخدامها في تعزيز صفوفه، في الوقت الذي عرضت فيه حاشية دي ليخت اللاعب بالفعل على برشلونة، في يناير الماضي، وكانت هناك محادثات لكن كل شيء تم تجميده وقتها.

ولن يكون برشلونة في وضع مريح للتعاقد مع دي ليخت، إذ يترقب تشيلسي ومانشستر يونايتد موقف الدولي الهولندي؛ لأنهما بحاجة إلى تعزيز خط الدفاع الموسم المقبل.

وأكدت ”سبورت“ أن ما هو واضح بشأن برشلونة هو أنه سيتعاقد مع قلب دفاع رفيع المستوى، والأولوية هي التعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي من إشبيلية، على الرغم من صعوبة إشبيلية في المفاوضات، كما أن خيار كاليدو كوليبالي لاعب نابولي موجود في القائمة.

يوفنتوس يرد على محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع دي ليخت https://t.co/xUit3twjfD pic.twitter.com/z6Uh2aq45u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

لكن الصحيفة أوضحت أنه يمكن أن يغير موقف دي ليخت كل شيء ، على الرغم من أن برشلونة يعتقد أن الصفقة ستكون مكلفة للغاية، علما أن اللاعب كان على رادار برشلونة منذ كان لاعبا في أياكس أمستردام لكنه فضل الانتقال إلى يوفنتوس صيف عام 2019 مقابل 85 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك دي ليخت، البالغ من العمر 22 عاما، في 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب نفس العدد من المباريات مع أياكس أمستردام وسجل فيها 13 هدفا وصنع 7.