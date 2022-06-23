جدول الدوري الإسباني 2022/2023.. تعرف على موعد الكلاسيكو وديربي مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الخميس عن جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم المقبل 2022/2023.

وبحسب الجدول فإن مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقامان في أكتوبر ومارس، في حين يلعب ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سبتمبر وفبراير.

وستقام مباراة كلاسيكو الدور الأول على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 16 أكتوبر 2022، في الجولة التاسعة، في حين ستقام مباراة الدور الثاني في 19 مارس في الجولة الـ26 على ملعب كامب نو.

أما ديربي مدريد فتقام مباراة الدور الأول يوم 18 سبتمبر على ملعب ميتروبوليتانو، على أن تقام مباراة الدور الثاني يوم 26 فبراير على ملعب سانتياغو برنابيو، وسيلعب برشلونة مباراة الديربي أمام إسبانيول في 31 ديسمبر و14 مايو.

وسيفتتح ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بمواجهة ألميريا في الجولة الأولى، في حين يلعب برشلونة وصيف الموسم المنقضي مع سيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد أمام فياريال، وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وينطلق الدوري الإسباني الموسم الجديد يوم 14 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 4 يونيو 2023.

ويختتم ريال مدريد الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو، في حين يواجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة.

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وفي موسم 2021/2022 نال ريال مدريد اللقب للمرة الـ34 في تاريخه بعدما حصد 86 نقطة متقدما بـ14 نقطة عن برشلونة الذي حل في المركز الثاني، وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة ثم إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة ليتأهل الرباعي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد 26 فوزا مقابل 8 تعادلات و4 خسائر، وسجل 80 هدفا (أكثر فريق سجل أهدافا)، وتلقى 31 هدفا، في حين حقق برشلونة 21 فوزا، و10 تعادلات، و7 خسائر، وسجل 68 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.

وعلى مستوى الهدافين حصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد على جائزة البيتشيشي لهداف الليغا الموسم المنقضي، بعدما سجل 27 هدفا، وتبعه زميله فينيسيوس جونيور، وإياغو اسباس وراوول دي طوماس وخوان ميغيل خمينيز لوبيز لاعبي سيلتا فيغو وإسبانيول وريال بيتيس على الترتيب وسجل كل منهم 17 هدفا.

ولم يغير أصحاب المراكز الأربعة الأولى مدربيهم حيث ظل كارلو أنشيلوتي مدربا لريال مدريد، وتشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة، ودييغو سيميوني مدربا لأتلتيكو مدريد، وجولين لوبتيغي مدربا لإشبيلية.