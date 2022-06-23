ESPN: برشلونة يقدم عرضا لبايرن ميونخ للحصول على روبرت ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس أن برشلونة قدم عرضا جديدا لبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت ”ESPN“ أن برشلونة قدم عرضا أوليا لبايرن ميونخ للحصول على توقيع روبرت ليفاندوفسكي، كما يرغب النادي الكتالوني في التعاقد مع جوليس كوندي لاعب إشبيلية لتعزيز دفاعه.

كما كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر موقع ”تويتر: ”قدم برشلونة العرض الجديد كما كان متوقعًا، بعد أن أكد اللاعب لبايرن ميونخ أن أولويته الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.، العرض قيمته 35 مليون يورو مع إضافات، لكن بايرن ميونخ يشعر أن العرض لا يزال ”غير كاف“.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، لكن الموقف العام للنادي الألماني أنهلا يزال يريد بقاء اللاعب حتى نهاية عقده.

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أمس الأربعاء: ”الوضع لم يتغير“، وأضاف كان: ”روبرت لديه عقد معنا لمدة عام آخر ونتوقع رؤيته في اليوم الأول من الموسم التحضيري في يوليو“.

وأوضحت ”ESPN“ أن العلاقة بين برشلونة وبايرن ميونخ توترت بسبب الصراع الذي نشأ حول الإطلاق الفاشل للدوري الأوروبي الممتاز، والذي لم يشارك فيه بايرن ميونخ في أبريل 2021.

كما شكك بايرن ميونخ بشكل علني في قدرة برشلونة على القيام بصفقة بحجم ليفاندوفسكي في ظ الأزمة المالية للنادي الكتالوني وقال أولي هونيس الرئيس السابق لبايرن ميونخ قبل أيام: ”برشلونة يريد التوقيع مع ليفاندوفسكي ولديهم دين بقيمة 1.3 مليار يورو“.

وأضاف: ”في ألمانيا كان من الممكن إعلان إفلاسهم لفترة طويلة. قاضي الإفلاس على الأبواب وهم يقدمون عروض للاعب في بايرن ميونخ“.

وقال ليفاندوفسكي الذي يقضي حاليا إجازة في مايوركا بإسبانيا، عدة مرات إنه يريد الرحيل عن بايرن ميونخ بعد ثماني سنوات في النادي، ملمحا بقوة إلى رغبته في الانضمام إلى برشلونة.

وفاز ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في السنوات الثماني التي قضاها في النادي.

صفقة كوندي

في غضون ذلك يستكشف برشلونة أيضا خطوة التعاقد مع جوليس كوندي، من إشبيلية، حيث أوضحت ”ESPN“ أن المدرب تشافي يريد وصول قلب دفاع الفرنسي ويمنح كوندي الأولوية هذا الصيف.

ويحافظ تشيلسي أيضا على اهتمامه بكوندي، الذي تقدر إشبيلية قيمته بحوالي 60 مليون يورو.

وقالت ”ESPN“ إنه في حالتي ليفاندوفسكي وكوندي، يلعب برشلونة للحصول على الوقت؛ حيث يحتاجان إلى زيادة رأس المال قبل القيام بأي تعاقدات أخرى هذا الصيف.

والنادي الكتالوني غير قادر على تسجيل أي تعاقدات جديدة بسبب الأزمة المالية.