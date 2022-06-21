بعد ظهوره مع فتاة جديدة.. بيكيه يتعرض للإهانة في مطعم سويدي

تعرض مدافع برشلونة جيرارد بيكيه للإهانة من قبل صاحبة مطعم سويدي نشرت صورة له مع فتاة شقراء غامضة في حفل يزعم أنه رفض فيه تحية ابنها العاشق لكرة القدم.

ووصفت كاترين زيتوميرسكا والدة الطفلين ساشا وميلان بأنه ”خاسر“ وذلك بعد انفصاله عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12 عاما.

وانتشرت صورة بيكيه وهو يرتدي سترة بقلنسوة وإلى جواره الشابة التي ترتدي قبعة بيضاء مزركشة يوم الإثنين بينما حاولت الصحافة الإسبانية التعرف عليها.

وقالت سيدة الأعمال كاترين ، وهي أيضا مدوّنة شهيرة ومقدمة برامج تلفزيونية في موطنها السويد ، في رسالة حظرت عليها التعليقات على اللقطة التي التقطتها في الحدث الذي أقيم في ستوكهولم ليلة الجمعة ”استمع إلي @ 3gerardpique. ربما ترغب معظم الفتيات في هذه الحفلة في أن # # # أنت. أراك وأفكر على الفور في ابني.

”كنت واضحة معك، طلبت منك أن تقول مرحبا لابني، لقد قلت لا’، لأنك ماذا؟ رجل يمكنه لعب الكرة؟ هذا لا يثير إعجابي كثيرا، ما يحزنني هو أن الشهرة وصلت لعبت في رأسك وهذا أمر مثير للشفقة، ليس كل هذا، أنت مجرد رجل يلعب كرة“.

أدت الضجة التي أحدثتها صورة كاترين للانتقام ، والتي تم التقاطها في حفلة كانت جزءا من حدث يسمى ”العقول الرائعة“ والتي حضرها بيكيه كرئيس تنفيذي لشركته كوزموس، إلى خصخصة حسابها على إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت كاترين للصحفيين الكتالونيين لورينا فاسكيز ولورا فا قبل اتخاذ الإجراء الصارم: ”سألت عما إذا كان بإمكانه أن يقول“ مرحبا ”لابني وقال“ لا ”.

”فوجئت قليلا، فسألته مرة أخرى وكان رده هو نفسه، لم يكن فظا، لكنه كان متعجرفا بعض الشيء.

”أفترض ذلك لأنه لاعب كرة قدم مشهور.. لكنني لم أقابله حتى ذلك الحين، بعد ذلك التقطت الصورة لنشرها على حسابي على إنستغرام“.

واعترفت كاترين بأنها لم تكن لديها أي فكرة عن صديقة بيكيه الغامضة ، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية تتكهن بأنها قد تكون شبيهة بشاكيرا الذي يقال إن اللاعب الكتالوني كان يغرم بها منذ انفصاله عن والدة طفليه.

وأعلن بيكيه البالغ عمره 35 عاما ، وشاكيرا (45 عاما) ، انفصالهما الشهر الماضي بعد 11 عاما معا.

وزعمت تقارير في إسبانيا أن قلب الدفاع قد قطع علاقته بالمغنية الكولومبية لكن لم يتطرق أي منهما لهذه المزاعم.

أصبح الانقسام هو قصة الصيف في إسبانيا ، حيث يحاول الصحفيون والمصورون متابعة كل تحركاتهم.

ونفى رئيس برشلونة جوان لابورتا تقارير تتحدث عن اعتزال بيكيه نهاية الأسبوع الماضي لكنه اعترف بأن لاعبه يعاني.

ودعا لابورتا المعجبين إلى دعمه، وقال: ”أنا محظوظ لمعرفته وعاملته كشخص، إنه شخص غير عادي يعاني وعلينا مساعدته، سأكون أول من يمنحه الحب الذي يستحقه“.