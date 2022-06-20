أولي هونيس: بايرن ميونخ سيكون فريقا جذابا جدا الموسم المقبل بوجود ليفاندوفسكي

وجه أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، والرئيس الفخري للنادي البافاري، صدمة قوية لبرشلونة الساعي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1″ الألماني، أعرب هونيس، اليوم الإثنين، عن تفاؤله ببقاء ليفاندوفسكي الموسم المقبل، وقال: إنه يعمل بشكل مكثف مع الفريق الجديد. إذا ظهر كل ما تم تقديمه لي الأسبوع الماضي، في العام المقبل سيكون لدينا فريق جذاب ومع ليفاندوفسكي“.

وأضاف: ”لم تسر الأمور بالطريقة التي يريدها ليفاندوفسكي ووكيله (بيب زاهافي) بالضبط، لهذا السبب غضبا، أود أن أنصح جميع المعنيين أن يكونوا موضوعيين وألا يدعوا الموقف يتصاعد“.

وتابع هونيس: ”ستشرق الشمس مرة أخرى على منزل ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ. وأوصى هونيس الإدارة الرياضية للنادي البافاري بالإبقاء على ”القاتل“ ليفاندوفسكي لمدة عام آخر وألا يقوم باستثمارات كبيرة هذا الصيف لمحاولة استبداله.

وأتم: ”إذا لم يكن لديك بديل تعتقد أنه يمكن أن يحل محله إلى حد ما، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي، فإنني أوصي بإبقاء ليفاندوفسكي لمدة عام آخر، ثم سنرى ما إذا كان سيرحل مجانًا أم سيتم تجديد عقده“.

وسعى ليفاندوفسكي للرحيل عن بايرن ميونخ منذ نهاية الموسم المنقضي، وبدا أنه ودع جماهير النادي البافاري في آخر مباراة للفريق في الدوري الألماني، حيث يريد الانتقال إلى برشلونة، لكن إدارة الفريق يبدو أن لها رأيا آخر.

عرض جديد

وتأتي تصريحات هونيس بعد أن ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أمس الأحد، أن برشلونة يجهز عرضا جديدا لتقديمه إلى بايرن ميونخ؛ للحصول على توقيع ليفاندوفسكي.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة يجهز عرضا بقيمة 40 مليون يورو مبلغا ثابتا إضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات، علما أن العقد السابق كان يشمل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وانضم ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، وينتهي تعاقده في يونيو 2023.

وفاز ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.