أولي هونيس: بايرن ميونخ سيكون فريقا جذابا جدا الموسم المقبل بوجود ليفاندوفسكي

وجه أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، والرئيس الفخري للنادي البافاري، صدمة قوية لبرشلونة الساعي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1″ الألماني، أعرب هونيس، اليوم الإثنين، عن تفاؤله ببقاء ليفاندوفسكي الموسم المقبل، وقال: إنه يعمل بشكل مكثف مع الفريق الجديد. إذا ظهر كل ما تم تقديمه لي الأسبوع الماضي، في العام المقبل سيكون لدينا فريق جذاب ومع ليفاندوفسكي“.

وأضاف: ”لم تسر الأمور بالطريقة التي يريدها ليفاندوفسكي ووكيله (بيب زاهافي) بالضبط، لهذا السبب غضبا، أود أن أنصح جميع المعنيين أن يكونوا موضوعيين وألا يدعوا الموقف يتصاعد“.

وتابع هونيس: ”ستشرق الشمس مرة أخرى على منزل ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ. وأوصى هونيس الإدارة الرياضية للنادي البافاري بالإبقاء على ”القاتل“ ليفاندوفسكي لمدة عام آخر وألا يقوم باستثمارات كبيرة هذا الصيف لمحاولة استبداله.

وأتم: ”إذا لم يكن لديك بديل تعتقد أنه يمكن أن يحل محله إلى حد ما، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي، فإنني أوصي بإبقاء ليفاندوفسكي لمدة عام آخر، ثم سنرى ما إذا كان سيرحل مجانًا أم سيتم تجديد عقده“.

Any excuse to show @lewy_official's 5️⃣ goals in 9️⃣ minutes against Wolfsburg again 😉#packmas #WOBFCB pic.twitter.com/xteu7jNsX9

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 14, 2022