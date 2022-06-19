سبورت: برشلونة يستعد لتقديم 50 مليون يورو للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مسلسل صفقة انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل من وجهة نظر النادي البافاري.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع عقد اجتماع بين برشلونة وبايرن ميونخ، الأسبوع المقبل، لبدء المفاوضات حول الصفقة.

ووفقًا للصحيفة، فإن النادي البافاري حافظ على وتيرة المحادثات، مع الأخذ في الاعتبار أن ليفاندوفسكي لا يزال أمامه عام واحد على عقده.

وقدم برشلونة عقدًا أولًا بقيمة 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، لكن بايرن ميونخ أوضح في البداية أنه لن يفتح أي مفاوضات، خاصة أنه لم يكن يملك بديلًا للمهاجم لليفاندوفسكي.

لكن، وفقًا لما قالته صحيفة ”سبورت“، فإنه مع اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، فإن النادي البافاري سيستمع إلى العروض، ويأمل أن يصل عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، على الأقل.

وأكدت ”سبورت“ أن عرض برشلونة سيشمل المتغيرات، حيث سيشمل 40 مليون يورو مبلغًا ثابتًا، أي أكثر بثمانية مما عرضه في البداية، و10 ملايين يورو متغيرات، أي 5 ملايين يورو أكثر من العرض الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن استعداد ليفاندوفسكي للانتقال إلى كامب نو يصب في صالح برشلونة، لكن بايرن ميونخ كان دائمًا مفاوضًا صعبًا للغاية، غبر أنه في هذه الصفقة فإن كل شيء يشير إلى أن المحادثات ستؤتي ثمارها عاجلًا أو آجلًا.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، وينتهي تعاقده في يونيو 2023.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفًا، وصنع 7 في 64 مباراة، الموسم الحالي، مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفًا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع نفسه، فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر، وسجل 523 هدفًا في 580 مباراة.