سبورت: برشلونة يستعد لتقديم 50 مليون يورو للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مسلسل صفقة انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل من وجهة نظر النادي البافاري.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع عقد اجتماع بين برشلونة وبايرن ميونخ، الأسبوع المقبل، لبدء المفاوضات حول الصفقة.

ووفقًا للصحيفة، فإن النادي البافاري حافظ على وتيرة المحادثات، مع الأخذ في الاعتبار أن ليفاندوفسكي لا يزال أمامه عام واحد على عقده.

وقدم برشلونة عقدًا أولًا بقيمة 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، لكن بايرن ميونخ أوضح في البداية أنه لن يفتح أي مفاوضات، خاصة أنه لم يكن يملك بديلًا للمهاجم لليفاندوفسكي.

لكن، وفقًا لما قالته صحيفة ”سبورت“، فإنه مع اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، فإن النادي البافاري سيستمع إلى العروض، ويأمل أن يصل عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، على الأقل.

Any excuse to show @lewy_official's 5️⃣ goals in 9️⃣ minutes against Wolfsburg again 😉#packmas #WOBFCB pic.twitter.com/xteu7jNsX9

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 14, 2022