ماركا: إدارة برشلونة ترفض طلب تشافي بشان تجديد عقد عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خلاف بين إدارة برشلونة والمدرب تشافي بشأن تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو الحالي، وحاول برشلونة منذ يناير الماضي إقناع اللاعب بالتجديد، لكن اللاعب يطلب زيادة في راتبه؛ وهو ما دفع إدارة النادي الكتالوني لمحاولة بيع ديمبلي في يناير الماضي، لكنه رفض أيضا.

هدف عثمان ديمبلي القاتل في شباك بلد الوليد 🚀🔥#برشلونة_بلد_الوليد #برشلونة pic.twitter.com/5nFJH5693h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

وقالت صحيفة ”ماركا“، اليوم الأحد، إن تشافي طلب من إدارة برشلونة رفع العرض المقدم لديمبلي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق، غير أن إدارة برشلونة ترفض تغيير العرض المقدم لديمبلي منذ أسابيع.

وقالت الصحيفة إن الوضع المالي لبرشلونة سيبقى على ما هو عليه لفترة، على الرغم من موافقة أعضاء برشلونة، يوم الخميس، على بيع 49% من ”BLM“ (تراخيص وتجارة برشلونة).

وأوضحت أن برشلونة لا يزال غير قادر على تسجيل المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن ولاعب الوسط فرانك كيسي رغم الاتفاق معهما.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

تلميح ديمبلي

وأمس السبت، ألمح ديمبلي إلى بقائه مع برشلونة، ونشرت صحيفة ”سبورت“ مقطع فيديو، يظهر فيه الجناح الفرنسي يجلس في سيارته، ويسأله شخص هل ستبقى في برشلونة؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد: ”نعم، أنا بخير في برشلونة“.

وقالت ”سبورت“، إن برشلونة قدم لعثمان ديمبلي عدة مقترحات لتجديده عقده براتب ثابت لكن بمتغيرات مختلفة مرتبطة بأدائه على أرض الملعب، لكن وفد اللاعب لم يرد؛ ولذلك يعتبر برشلونة أن المفاوضات قد باءت بالفشل.

وانتقل عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 25 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف العام 2017، مقابل 140 مليون يورو.

وشارك عثمان ديمبلي الموسم المنقضي مع برشلونة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 13، وبالمجمل سجل ديمبلي مع برشلونة 32 هدفا، وصنع 34، وغاب عن عدد كبير بسبب الإصابات.

ديمبلي يضع شرطا أساسيا من أجل الموافقة على الانضمام لتشيلسي https://t.co/jfP1CYS3Sc pic.twitter.com/MxSv4mJG2x — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 19, 2022

شرط ديمبلي أمام تشيلسي

وفي وقت سابق قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن ديمبلي لديه طموحات جادة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكنه يريد تأكيدات من توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه سيكون لاعبا أساسيا في تشكيلة البلوز ولن يخضع لتناوب صارم بين لاعبي الفريق، وذلك قبل أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، إذ يريد أن يكون ضمن تشكيلة فرنسا بطلة العالم عندما تدافع عن لقبها في الدوحة.