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رياضة

زيدان يعلن رغبته في العودة للتدريب.. وفشل مفاوضات تعيينه مدربا لباريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 14:22 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 14:35 GMT

زيدان يعلن رغبته في العودة للتدريب.. وفشل مفاوضات تعيينه مدربا لباريس سان جيرمان

يصر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لا يزال لديه "شغف بكرة القدم" وأنه هو حريص على مواصلة مسيرته التدريبية بعد عام من رحيله عن ريال مدريد. في مقابلة مع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يصر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لا يزال لديه ”شغف بكرة القدم“ وأنه هو حريص على مواصلة مسيرته التدريبية بعد عام من رحيله عن ريال مدريد.

في مقابلة مع برنامج ”تيليفوت“ الفرنسي انفتح زيدان مدرب ريال مدريد السابق على رغبته في مواصلة التدريب، لكنه لم يعلق على وجهته التالية.

وقال زيدان: ”أريد أن أكمل، ما زلت أحمل هذه الشعلة، كرة القدم هي شغفي، أنا أبلغ من العمر 50 عامًا، أشعر بالرضى، أنا سعيد، هذا هو أهم شيء“.

وقضى زيدان عاما خارج اللعبة بعد رحيله من مدريد في مايو أيار الماضي.

وبذلك، غادر ريال مدريد للمرة الثانية، لكنه قادهم إلى تحقيق ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا خلال فترته الأولى، وفاز بـ11 لقبًا في المجموع.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن ”Sportsmail“ أن زيدان هو الاسم الأول المفضل لإدارة باريس سان جيرمان ليحل محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي من المتوقع أن يتم إقالته في الأيام القليلة المقبلة.

ويرتبط زيدان بخلافة ديديه ديشان في تدريب منتخب فرنسا الأول، بعد نهاية مشوار ديشان في كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ولم يتول زيدان البالغ من العمر 49 عاما تدريب أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020/2021، ويتردد أنه يحلم بتولي تدريب منتخب فرنسا وخلافة ديديه ديشان.

المفاوضات فشلت
في سياق متصل قالت شبكة ”RMC“ الفرنسية إن زيدان لن يكون مدربا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل وقالت: ”وصلنا إلى نهاية القصة التي امتدت لأسابيع، وشهدت تدخل العديد من المسؤولين القطريين“.

وأضافت أن باريس سان جيرمان سيصدر قرار إقالة مدربه الحالي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال الساعات المقبلة، وأكدت أن زيدان لا يزال يتمسك بحلم تدريب منتخب فرنسا.

وتولى زيدان تدريب الفريق الأول لريال مدريد لأول مرة في يناير 2016 خلفا للإسباني رافا بنيتيز، وظل معه حتى مايو 2018، وخلال هذه الفترة حقق إنجازات مذهلة كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وعاد زيدان لريال مدريد مجددا في مارس 2019 حيث خلف سانتياغو سولاري وظل مع الفريق حتى مايو 2021.

وحقق زيدان مع ريال مدريد لقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في كأس السوبر الإسباني ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، إلى جانب 3 في دوري أبطال أوروبا.

وباريس سان جيرمان بصدد إجراء تغييرات كبيرة في النادي بعد تجديد عقد النجم كيليان مبابي، واقتراب إقالة بوكيتينو، ورحيل المدير الرياضي، البرازيلي ليوناردو، علما أنه تم تعيين لويس كامبوس كمستشار كرة قدم جديد في النادي.

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