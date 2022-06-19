ماركا: باريس سان جيرمان حرض فينيسيوس جونيور على عدم تجديد عقده ووعده براتب ضخم

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، في عددها الصادر، يوم الأحد، إن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي طلب من البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الشاب، عدم تجديد عقده مع النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن النادي الباريسي وعد الدولي البرازيلي براتب قدره 40 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة وفرص استثمارية وعقود رعاية في قطر.

لكن الجناح البالغ عمره 21 عاما يشعر بالتقدير في ريال مدريد ويريد البقاء، ويعتزم تجديد عقده حتى 2026 أو 2027 مع بطل أوروبا 14 مرة.

وحاول النادي المملوك لقطر ويرأسه ناصر الخليفي من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى مارس/آذار الماضيين إقناع فينيسيوس بعدم تجديد عقده.

ويبدو أن باريس سان جيرمان يضع ريال مدريد نصب عينيه، حيث عمل بقوة لعدم رحيل مهاجمه كيليان مبابي مجانا للنادي الملكي، وأقنعه بتجديد عقده مقابل مبلغ ضخم وصلاحيات واسعة في الفريق تمنحه المشاركة في بعض القرارات المصيرية مثل تعيين مدير فني جديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ومدير رياضي خلفا للبرازيلي ليوناردو.

وكذلك اختيار اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق والقادمين له في إطار سياسة النادي لتشكيل فريق قوي قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال عام واحد تحول فينيسيوس جونيور تماما وأصبح نجما عالميا سجل 22 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة في موسم لعب فيه دورا بارزا في الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال مع ريال مدريد.

وبفضل ابتسامته الدائمة وطاقته أصبح معشوقا للجماهير بالعاصمة الإسبانية، خاصة بين المشجعين صغار السن، واكتسب الاحترام بسبب إصراره كما نال الثقة داخل غرفة الملابس وتوطدت علاقته بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في واحدة من أعظم قصص الانتفاضات بالسنوات الأخيرة.

وتكاملت حيوية وطاقة وشراسة فينيسيوس بشكل مثالي مع بنزيما الذي خاض أفضل عام في مسيرته برفقة زميله البرازيلي وسجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات ليعزز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

وكان فينيسيوس حاسما في سلسلة انتفاضات ريال أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي بدوري أبطال، وفي النهائي أمام ليفربول تسلل خلف ترينت ألكسندر-أرنولد ليحرز هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من فيدريكو فالفيردي بالشوط الثاني.

ولا شك أن فينيسيوس كان ثاني أفضل لاعب في ريال مدريد الموسم الماضي بعد بنزيما المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي.