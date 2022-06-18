تقرير: أندية سعودية وقطرية تسعى للتعاقد مع مارسيلو

كشفت صحيفة ”elconfidencial“ الإسبانية أن الدولي البرازيلي مارسيلو يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة بعد إعلان رحيله رسميا عن ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد أعلن رحيل مارسيلو، بعد 15 عامًا قضاها رفقة النادي الملكي، والبرازيلي لم يعلن عن وجهته المُقبلة بعد، ولا يريد اعتزال كرة القدم.

وأوضحت صحيفة ”elconfidencial“، أن ”مارسيلو لا يريد ترك كرة القدم لأنه يرى نفسه متحمسًا بقوة للاستمرار، بغض النظر عن الأندية في إسبانيا، فإن اللاعب لديه عروض من الفرق التركية والقطرية والمملكة العربية السعودية“.

Marcelo y Alves, las leyendas que querían seguir dando guerra en el Real Madrid y Barça https://t.co/7F1OrQTKDA — Deportes El Confidencial (@ECdeportes) June 17, 2022

ولم يذكر التقرير اسم أي ناد يرغب في ضم النجم البرازيلي من الدوريات التي ذكرها.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قد قالت نقلًا عن وسائل إعلام إيطالية، إن ميلان يرغب في التعاقد مع مارسيلو، ليكون بديلًا لثيو هرنانديز في مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سيكون ناديًا يتناسب مع طموحات مارسيلو، حيث يريد البرازيلي الاستمرار مع نادٍ كبير في أوروبا، ويشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن عقبة موجودة سوف تعرقل إتمام الصفقة، وهي حصول البرازيلي على راتب كبير، حيث كان يتقاضى 8 ملايين يورو مع ريال مدريد، وعليه أن يخفض راتبه إلى النصف تقريبًا من أجل الانتقال إلى ميلان.

وربطت تقارير أخرى اللاعب، بالانضمام لفريق بلد الوليد الذي يرأسه الظاهرة البرازيلية، رونالدو نازاريو يريد التعاقد مع مارسيلو.

وأشارت التقارير إلى أنه بجانب بلد الوليد، يوجد عرض من نادي خيتافي، وفريق فاليكاس الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

مارسيلو (34 عامًا) بدأ مسيرته في فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد دون ضوضاء في يناير 2007 مقابل 6 ملايين يورو، ولن يغادره حتى 15 عامًا تالية.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

وقد بات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا.