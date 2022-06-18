سبورت: لابورتا أخبر رافينيا أنه سيتواجد في صفوف برشلونة الموسم المقبل

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تواصل مع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، قائلا له إن النادي الكتالوني سيحاول التعاقد معه بعد الموافقة على الروافع الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”عرض برشلونه لليدز ستكون قيمته 40 مليون يورو“.

وأضاف التقرير: ”لابورتا أكد للاعب البرازيلي أن التعاقد معه سيكون استراتيجيًا، بالإضافة إلى ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني“.

وأوضحت الصحيفة أن ”رافينيها وليفاندوفسكي هما الاسمان اللذان تتمثل مهمتهما في رفع مستوى خط هجوم النادي لجعله أحد أكثر الخطوط المرعبة في القارة“.

#FCB 🔵🔴 💥 El presidente transmite al extremo brasileño del Leeds que habrá músculo financiero y que el Barça va a por él sí o sí ✍️ @joaquimpierahttps://t.co/lkXN5FRV9c — Diario SPORT (@sport) June 18, 2022

وشدد التقرير على أن ”لابورتا وجه الشكر للاعب البرازيلي بسبب رفضه عروض الأندية الإنجليزية الكبرى خاصة ليفربول وتشيلسي، حيث مارسا أكبر قدر من الضغط عليه على مدار الأشهر الماضية، وأعاد برشلونة تفعيل الاتصالات مع ليدز يونايتد، الذي خفض بالفعل مطالبه المالية من 65 مليون يورو إلى 50 مليون يورو“.

وأردفت الصحيفة: ”يتعين على ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، الآن التوصل إلى ما يقرب من 40 مليونا، وهو ما خصصه النادي لهذه العملية، حيث إن رافينيا هو الاسم الوحيد الذي أعطاه تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر لتعزيز الجهة اليمنى، وأخبر لابورتا بيئة رافينيا أن اللاعب سيكون في كامب نو الموسم المقبل بثقة كاملة من تشافي“.

صاحب الـ25 عاما انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

رافينيا سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

وأنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا كذلك.

ويسعى النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه للموسم المقبل من أجل العودة للألقاب والمنافسة على الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليدز الموسم برصيد 38 نقطة متقدما بثلاث نقاط على بيرنلي، بعدما دخل الجولة الأخيرة وهو يقبع في منطقة الهبوط متأخرا بفارق الأهداف.