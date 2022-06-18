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رياضة

عثمان ديمبلي يلمح لبقائه مع برشلونة (فيديو)
تاريخ النشر: 18 يونيو 2022 12:10 GMT
تاريخ التحديث: 18 يونيو 2022 12:40 GMT

عثمان ديمبلي يلمح لبقائه مع برشلونة (فيديو)

ألمح الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بقائه مع برشلونة رغم فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين منذ يناير الماضي. ونشرت صحيفة "سبورت" مقطع فيديو،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ألمح الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بقائه مع برشلونة رغم فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين منذ يناير الماضي.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ مقطع فيديو، يظهر فيه عثمان ديمبلي يجلس في سيارته، ويسأله شخص هل ستبقى في برشلونة؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد ”نعم، أنا بخير في برشلونة“.

وسعى برشلونة لتجديد عقد ديمبلي منذ يناير الماضي، لكن هذه المحاولات فشلت وحاول بعدها النادي الكتالوني بيع اللاعب في السوق الشتوي لتجنب رحيله مجانا بنهاية عقده لكن اللاعب رفض الرحيل.

وفي الأيام الأخيرة ربطت تقارير ديمبلي بالانتقال إلى تشيلسي، حيث مدربه السابق توماس توخيل، وبايرن ميونخ.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو الحالي، علما أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة منذ يناير الماضي.

وقالت صحيفة ”سبورت إن برشلونة قدم لديمبلي عدة مقترحات لتجديده عقده براتب ثابت لكن بمتغيرات مختلفة مرتبطة بأدائه على أرض الملعب، لكن وفد اللاعب لم يرد ولذلك يعتبر برشلونة أن المفاوضات قد باءت بالفشل.

وفي مايو الماضي قال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إن مواجهة فياريال، في الجولة الأخيرة من الليغا قد تكون الأخيرة لعثمان ديمبلي مع الفريق.

وقبلها سئل تشافي عما إذا ستكون مواجهة فياريال الأخيرة لعثمان ديمبلي مع الفريق، فقال: نعم، قد تكون كذلك. أو قد يواصل مع الفريق. أنا متفائل، وأتمنى أن يستمر، لقد كان رائعًا في عدد كبير من المباريات، وأنا معجب به“.

وشارك ديمبلي في هذه المباراة في الشوط الثاني، وبعدها قال ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة: ”لا توجد مفاوضات مع ديمبلي حاليًا، لدي رأيي الشخصي، فقط هو ووكلاؤه يعرفون ماذا سيفعلون، لا توجد أخبار عنه“.

وانتقل عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 25 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف عام 2017، مقابل 140 مليون يورو.

وشارك عثمان ديمبلي الموسم المنقضي مع برشلونة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 13، وبالمجمل سجل ديمبلي مع برشلونة 32 هدفا، وصنع 34، وغاب عن عدد كبير بسب الإصابات.

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