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رياضة

موندو ديبورتيفو: خلافات برشلونة وجافي تجعل من المستحيل توقيع عقد جديد قريبًا
تاريخ النشر: 18 يونيو 2022 10:13 GMT
تاريخ التحديث: 18 يونيو 2022 11:10 GMT

موندو ديبورتيفو: خلافات برشلونة وجافي تجعل من المستحيل توقيع عقد جديد قريبًا

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن وجود خلافات بين إدارة برشلونة ولاعب الوسط جافي تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد بين الطريفين. وبحسب صحيفة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن وجود خلافات بين إدارة برشلونة ولاعب الوسط جافي تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد بين الطريفين.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة عقد اجتماعًا بوجود ماتيو أليماني المدير الرياضي، وجوردي كرويف المستشار الرياضي للنادي، ووإيفان دي لا بينيا، ممثل جافي.

وعلى الرغم من أن برشلونة أوضح أن التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد جافي يقترب إلا أن الواقع غير ذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة، وقالت إنه لا يزال هناك بعض الاختلافات التي تجعل من المستحيل ضمان أن يكون التوقيع قريبًا.

وأوضحت أن سبب بطء عملية التجديد لجافي أن برشلونة يعتبر اللاعب جيدًا للغاية، ويتمتع بمستقبل رائع وحاضر رائع، لكنه ليس لاعب كرة قدم كامل الأهلية بعد، حيث سيكمل 18 عامًا في أغسطس المقبل.

لكن من وجهة نظر اللاعب وممثله، فإنه يستحق راتبًا كبيرًا بالنظر إلى مشاركته في 47 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم المنقضي،

كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسبانيا الأول، منذ أكتوبر الماضي، سجل فيها هدفًا، ويبدو في طريقه للمشاركة مع الماتادور في كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن الطرفين يتمسكان بموقفيهما في المفاوضات، وبالتالي من المتوقع أن يعقدا مزيدًا من الجلسات بهدف التوصل إلى عقد جديد يبقي اللاعب في الكامب نو.

وسجل جافي هدفًا، وصنع 6 في 47 مباراة مع برشلونة الموسم المنقضي، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ وليفربول، وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك جافي ”لويس إنريكي“ مدرب منتخب إسبانيا في 6 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، ومرتين في تصفيات كأس العالم، ومباراتين وديتين، ولعب فيها جميعًا 673 دقيقة وسجل هدفًا.

برشلونة مطالب بالسرعة
في سياق متصل قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة مجبر على بيع 10% من حقوق البث التليفزيوني، قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو الحالي.

وأوضحت أن برشلونة لديه 8 عروض على الطاولة، وإذا لم يوافق على أحدها قبل مرور 12 يومًا، (حتى 30 يونيو)، فإنه لن يتمكن من قيد اللاعبين الجدد.

وإذا نجحت إدارة برشلونة في إتمام هذا الأمر فإنه سيكون أمام النادي متسع للعمل على بيع 49.9% من ”BLM“ (تراخيص وتجارة برشلونة).

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