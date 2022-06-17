ليفاندوفسكي: رحيله أفضل حل لبايرن ميونخ.. وبرشلونة يستعد لتقديم عرض جديد

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ على أنه مصمم على الرحيل عن النادي البافاري هذا الصيف، وسط ربطه بالانتقال إلى برشلونة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”لا يزال أمامي عام واحد في عقدي، ولهذا طلبت من النادي الضوء الأخضر للرحيل، أعتقد أنه في الوضع الحالي هذا هو الحل الأفضل، خاصة أن النادي لا يزال بإمكانه الحصول على أموال مقابل رحيلي“.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وأضاف: ”لا أريد فرض أي شيء، فالأمر لا يتعلق بذلك، إنه يتعلق بالبحث عن أفضل حل، عليك أن تهدئ المشاعر، أريد أن أتحدث بهدوء وليس من خلال وسائل الإعلام“.

وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه لا يريد التصعيد، وأنه كان يحترم بايرن ميونخ كثيرًا وأن النادي والفريق أصبحا وطنا ثانيا له، وتابع: ”آمل أن يفهمني المشجعون يومًا ما“.

وسبقت تصريحات ليفاندوفسكي محادثة هاتفية مع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ بعد أن كرر ليفاندوفسكي رغبته في مغادرة بايرن ميونخ.

وأبلغ صالح حميديتش وسائل الإعلام بالمحادثة، وكرر موقف النادي بأن اللاعب يجب أن يلتزم بعقده، وهو الأمر الذي عبّر عنه علنًا أيضا الرئيس هيربرت هاينر. ورئيس مجلس الإدارة أوليفر كان.

سبورت: بايرن ميونخ يرفض عرض برشلونة الثاني للتعاقد مع ليفاندوفسكي https://t.co/VPnxDn6WKS pic.twitter.com/UZ18kjfKu8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

عرض جديد من برشلونة

في سياق متصل يستعد برشلونة لتقديم عرض جديد لبايرن ميونخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي بعد أن رفض النادي البافاري 32 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ فإن العلاقة الكبيرة بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وبيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي كانت مفتاح انتظار ليفاندوفسكي واعتبار الاتفاق الشفوي بين الطرفين صحيحًا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن ليفاندوفسكي لم يقل علنًا أنه يريد مغادرة بايرن ميونيخ فحسب، بل أخبر تشيلسي وباريس سان جيرمان أن أولويته كانت وستظل دائمًا الانتقال إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن وافق أعضاء برشلونة، على بيع 49% من ”BLM“ (تراخيص وتجارة برشلونة)، يأمل ليفاندوفسكي أن يتقدم لابورتا ومديره الرياضي ماتيو أليماني على إتمام الصفقة مع بايرن ميونخ.

ووفقا لتقرير صحيفة ”سبورت“ فإنه من الواضح أن بايرن ميونخ وبرشلونة محكوم عليهما بفهم بعضهما البعض، وفي الأسابيع المقبلة يجب أن تتبلور المفاوضات في اتفاق ونقل ليفاندوفسكي إلى كامب نو.