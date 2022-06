رسميا.. الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تعلن عن مشروع رباعي لاستضافة كأس العالم 2030

أعلنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، رسميا عن مشروع استضافة كأس العالم 2030، في الذكرى المئوية للنسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت في أوروغواي بأمريكا الجنوبية.

وقال هوغو فيلاسكيز نائب رئيس باراغواي، في مؤتمر صحفي: ”اليوم اتخذنا القرار السياسي والرياضي بإعادة إطلاق إمكانية إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية، وفي هذه البلدان الأربعة“.

Government representatives of Argentina, Uruguay, Paraguay and Chile have reached an agreement for a joint bid to host the 2030 FIFA World Cup. Already talks on how to finance it. This via @VarskySports. pic.twitter.com/Wg6zdyhjzR

— Roy Nemer (@RoyNemer) June 16, 2022