رسميا.. الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تعلن عن مشروع رباعي لاستضافة كأس العالم 2030

أعلنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، رسميا عن مشروع استضافة كأس العالم 2030، في الذكرى المئوية للنسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت في أوروغواي بأمريكا الجنوبية.

وقال هوغو فيلاسكيز نائب رئيس باراغواي، في مؤتمر صحفي: ”اليوم اتخذنا القرار السياسي والرياضي بإعادة إطلاق إمكانية إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية، وفي هذه البلدان الأربعة“.

Government representatives of Argentina, Uruguay, Paraguay and Chile have reached an agreement for a joint bid to host the 2030 FIFA World Cup. Already talks on how to finance it. This via @VarskySports. pic.twitter.com/Wg6zdyhjzR — Roy Nemer (@RoyNemer) June 16, 2022

وأكد فيلاسكيز أن أمريكا الجنوبية لا تحظى بالموارد الاقتصادية التي تنعم بها قوى أخرى، لكنه قال: ”سنعود إلى تاريخ كرة القدم حيث نُظمت أول بطولة لكأس العالم في أمريكا الجنوبية“.

والتقى وزراء الرياضة وممثلو السفارات للدول الأربع، يوم أمس الخميس، في أسونسيون، عاصمة وأكبر مدينة في باراغواي ونقلوا نيتهم للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأبرز نائب رئيس باراغواي، أن أمريكا الجنوبية هي أكثر القارات تصديرا لأفضل اللاعبين إلى العالم كما أقر بأنه سيتعين على الدول الأربعة، إنشاء بنية تحتية تسمح لهم بتنظيم البطولة.

ولم يسبق إقامة كأس العالم في 4 دول، ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 من كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين استضافت كوريا الجنوبية واليابان نسخة 2002.

وستتنافس دول الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي اللاتينية في استضافة كأس العالم 2030، مع ملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال.

كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر 2022 و18 ديسمبر 2022.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، ويمكن أن يلحق بها منتخب الإمارات الذي تأهل إلى الملحق الآسيوي، وسيلاقي منتخب أستراليا، والمتأهل سيلاقي منتخب بيرو في الملحق العالمي.

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

وتقام منافسات البطولة على 8 ملاعب هي: استاد خليفة الدولي، استاد الثمامة، استاد 974، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن علي المونديالي، استاد البيت، واستاد لوسيل.

ويشارك منتخب قطر في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتأتي مشاركته بصفته منتخب البلد المضيف.