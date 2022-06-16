سبورت: بايرن ميونخ يرفض عرض برشلونة الثاني للتعاقد مع ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد في سعي برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن المفاوضات للتوقيع على ليفاندوفسكي مفتوحة وستنتهي باتفاق؛ لأن الفريقين واضحان بأن هذه عملية لا يمكن التراجع عنها بعد قرار المهاجم النهائي باللعب في كامب نو.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ لن يجعل الأمر سهلا وقد أبلغ بالفعل المقربين من ليفاندوفسكي أنه سيرفض العرض الثاني من برشلونة والذي يبلغ 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن بايرن ميونخ مستعد لفتح الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي بمبلغ ثابت قدره 40 مليون دفعة واحدة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ الآن هو الذي في عجلة من أمره لإتمام الصفقة؛ لأنه قريب جدًا من التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، ويتوقع النادي البافاري أن يتخذ برشلونة الخطوة الأخيرة للاتفاق على صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى كامب نو.

برشلونة يجهز عرضا جديدا لليفاندوفسكي.. وبايرن ميونخ يطلب 40 مليون يورو https://t.co/9m0QkLqLxg pic.twitter.com/qcrKwJwBBg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 15, 2022

ورفع برشلونة قيمة عرضه إلى 30 مليون يورو، ويرى النادي الكتالوني أنه لا مجال لتحسين عرضه بالنظر إلى عمر اللاعب، وتبقي عام واحد في عقده مع بايرن ميونخ.

ولا يرغب برشلونة في دفع مبلغ ثابت قدره 40 مليون يورو لبايرن ميونخ، وإذا ساء الوضع فلن يكون غريبا على ليفاندوفسكي الظهور مرة أخرى ليعبر عن غضبه من موقف بايرن ميونخ وفقا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي لديه اتفاق كامل مع برشلونة، حيث سيلعب للنادي الكتالوني للموسمين المقبلين، مع خيار اللعب لموسم ثالث.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يستغلان تعثر برشلونة ويستهدفان ليفاندوفسكي https://t.co/pxWBrdve1R pic.twitter.com/QlkKCQThOh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

وانضم روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، وينتهي تعاقده في يونيو 2023.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 64 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه، فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر، وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وروبرت ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا، وسجل 365 هدفا في 427 مباراة، جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.