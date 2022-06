مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق بوتافوجو البرازيلي احتجاجا على تراجع المستوى (فيديو)

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو، اليوم الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء.

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى منشأة اسباكو لونير في الطرف الغربي من المدينة، وأظهرت الصور التي نشرتها مجموعات المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقتحمون مكاتب الإدارة الطبية في النادي ويحتجون مع مجموعة من اللاعبين والمسؤولين.

ولم يصدر بوتافوجو بيانا بعد ولم تورد الشرطة حدوث أي اعتقالات.

When people talk to me about "pressure"… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5

— Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022