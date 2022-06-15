مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق بوتافوجو البرازيلي احتجاجا على تراجع المستوى (فيديو)

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو، اليوم الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء.

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى منشأة اسباكو لونير في الطرف الغربي من المدينة، وأظهرت الصور التي نشرتها مجموعات المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقتحمون مكاتب الإدارة الطبية في النادي ويحتجون مع مجموعة من اللاعبين والمسؤولين.

ولم يصدر بوتافوجو بيانا بعد ولم تورد الشرطة حدوث أي اعتقالات.

When people talk to me about "pressure"… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5 — Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022

Urgente! Torcedores do Botafogo foram ao CT do Alvinegro fazer cobranças aos jogadores. Victor Sá está extremamente assustado com a situação. pic.twitter.com/fnu1nq4FPf — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 15, 2022

وجاء غضب الجماهير بعد سلسلة من النتائج السيئة لبوتافوجو الذي خسر أربع مباريات متتالية في الدوري البرازيلي.

ويقبع الفريق في منطقة الهبوط برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

وقدم بوتافوجو العديد من الأسماء الكبيرة إلى منتخبات البرازيل الفائزة بكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970، مثل جارينشا وجيرزينيو وديدي وجيرسون وماريو زاجالو ونيلتون سانتوس الذي تم وضع اسمه على استاد الفريق.

ومع ذلك، فقد واجه الفريق مشكلات مالية خطيرة وهبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي ثلاث مرات في آخر 20 عاما.

في يناير كانون الثاني الماضي، صوت مجلس إدارة بوتافوجو على التخلي عن النموذج التقليدي كناد اجتماعي وباع 90 في المئة من أسهمه لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، مالك نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأصبح تكستور من المشاهير بين مشجعي كرة القدم بعد وصوله إلى بوتافوجو، لكن المزاج العام السائد بين جماهير النادي ساء مؤخرا.