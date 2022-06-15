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رياضة

مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق بوتافوجو البرازيلي احتجاجا على تراجع المستوى (فيديو)
تاريخ النشر: 15 يونيو 2022 20:32 GMT
تاريخ التحديث: 15 يونيو 2022 20:50 GMT

مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق بوتافوجو البرازيلي احتجاجا على تراجع المستوى (فيديو)

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو، اليوم الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء. وتم استدعاء الشرطة

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المصدر: رويترز

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو، اليوم الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء.

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى منشأة اسباكو لونير في الطرف الغربي من المدينة، وأظهرت الصور التي نشرتها مجموعات المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقتحمون مكاتب الإدارة الطبية في النادي ويحتجون مع مجموعة من اللاعبين والمسؤولين.

ولم يصدر بوتافوجو بيانا بعد ولم تورد الشرطة حدوث أي اعتقالات.

وجاء غضب الجماهير بعد سلسلة من النتائج السيئة لبوتافوجو الذي خسر أربع مباريات متتالية في الدوري البرازيلي.

ويقبع الفريق في منطقة الهبوط برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

وقدم بوتافوجو العديد من الأسماء الكبيرة إلى منتخبات البرازيل الفائزة بكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970، مثل جارينشا وجيرزينيو وديدي وجيرسون وماريو زاجالو ونيلتون سانتوس الذي تم وضع اسمه على استاد الفريق.

ومع ذلك، فقد واجه الفريق مشكلات مالية خطيرة وهبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي ثلاث مرات في آخر 20 عاما.

في يناير كانون الثاني الماضي، صوت مجلس إدارة بوتافوجو على التخلي عن النموذج التقليدي كناد اجتماعي وباع 90 في المئة من أسهمه لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، مالك نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأصبح تكستور من المشاهير بين مشجعي كرة القدم بعد وصوله إلى بوتافوجو، لكن المزاج العام السائد بين جماهير النادي ساء مؤخرا.

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