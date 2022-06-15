رسميًا.. داني ألفيس يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن البرازيلي داني ألفيس رحيله بشكل نهائي عن نادي برشلونة الإسباني خلال هذا الصيف.

وكان داني ألفيس قد انضم لبرشلونة في الميركاتو الشتوي، مطلع العام الحالي، في صفقة انتقال حر، بعقد ممتد حتى نهاية الموسم، وأعلن اللاعب، اليوم، نهاية الحقبة الثانية له مع برشلونة والتي لم تستمر إلا بضعة أشهر.

وكتب ألفيس رسالة وداع إلى جمهور برشلونة عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، بعد ساعات من خروج تقارير تؤكد عدم رغبة برشلونة بالتجديد لداني ألفيس.

وقال ألفيس في رسالته: ”مثل كل شيء في الحياة، تمرّ السنوات، وتتباعد المسارات وتتم كتابة القصص لبعض الوقت في أماكن مختلفة، وهذا ما كان عليه الحال.. شكرًا لكل من يعملون خلف الأضواء ولكل من منحني الفرصة للعودة إلى هنا، وأن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص الرائع مرة أخرى“.

وأضاف: ”آمل أيضًا من أولئك الذين، إذا بقوا، أن يغيروا تاريخ هذا النادي الجميل، وأتمنى ذلك من كل قلبي.. أتمنى ألا ينسى العالم أبدًا الأسد حتى لو كان عمره 39 عامًا إنه لا يزال مجنونًا“.

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وكان ألفيس انضم إلى برشلونة من أجل الاستمرار في اللعب على مستوى عالٍ، للحفاظ على فرصه في المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022.

وشارك ألفيس في 16 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي بعدد دقائق بلغت 1104 دقائق، سجل خلالها هدفًا وصنع 3.