رابطة الليغا تشكو باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لـ"يويفا"

تقدم خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، يوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بداعي انتهاكهما قواعد اللعب المالي النظيف، مؤكدا أنه سيتخذ أيضًا إجراءات قانونية إضافية أمام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إنه تم رفع الشكوى ضد باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، بينما أقيمت شكوى سيتي في أبريل/ نيسان الماضي أي قبل الإعلان عن التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وأشار تيباس في الأسابيع الأخيرة إلى استحالة تجديد باريس سان جيرمان عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي مع الخسائر التي تكبدها في المواسم الأخيرة.

وقال تيباس يوم الإثنين الماضي عن باريس سان جيرمان: ”من المخزي أن ناديا مثل باريس سان جيرمان، الذي حقق الموسم الماضي خسائر أكثر من 220 مليون يورو (232.32 مليون دولار) بعدما تكبد خسائر أكثر من 700 مليون يورو في المواسم السابقة… وبتشكيلة تتكلف حوالي 650 مليون يورو هذا الموسم، يمكنه إبرام مثل هذا الاتفاق (تجديد عقد مبابي)“.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي وهالاند، فقد قال تيباس: ”لا بد أنهما فعلوا شيئًا، لأن هالاند طلب من الأندية أكثر من 60 مليون يورو التي تم دفعها“.

وتشير رابطة الليغا في بيانها إلى أنه لا يستبعد توسيع هذه الشكاوى بمساهمات ببيانات جديدة.

ما هي عواقب هذه الشكاوى؟

تتوقف عواقب الشكاوى على قوتها، إذ يمكن أن تؤدي إلى عقوبات رياضية أو اقتصادية، أو كليهما.

وفيما يلي البيان الكامل لرابطة الليغا:

”قدمت رابطة الليغا هذا الأسبوع شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد باريس سان جيرمان، والذي سينضم إلى فريق آخر هو مانشستر سيتي في أبريل/نيسان الماضي، لفهم أن هذه الأندية تنتهك باستمرار لوائح اللعب النظيف المالي الحالية.

”تعتبر رابطة الليغا أن هذه الممارسات تغير نظام واستدامة كرة القدم، وتضر بجميع الأندية والبطولات الأوروبية، وتعمل فقط على تضخيم السوق بشكل مصطنع، مع عدم وجود أموال في كرة القدم نفسها.

”تدرك رابطة الليغا أن التمويل غير المنتظم لهذه الأندية، يتم إما من خلال الحقن المباشر للأموال أو من خلال الرعاية والعقود الأخرى التي لا تتوافق مع ظروف السوق أو ذات مغزى اقتصادي.

”تم تقديم الشكاوى ضد مانشستر سيتي لليويفا في أبريل، وفي الأسبوع الماضي تم تقديم الشكوى المقابلة لباريس سان جيرمان، على الرغم من عدم استبعاد أنه في الأيام القادمة سيتم تمديد بعض هذه الشكاوى مع بيانات جديدة“.

دعاوى قضائية

بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت رابطة الليغا مع مكاتب محاماة في فرنسا وسويسرا، بما في ذلك مكتب المحامي الفرنسي جوان برانكو، بهدف اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية أمام الهيئات الفرنسية المختصة وأمام الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وفي سويسرا، تدرس رابطة الليغا خيارات تمثيل مختلفة بسبب تضارب المصالح المحتمل لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الناجم عن أدواره المختلفة في باريس سان جيرمان واليويفا ورابطة الأندية الأوروبية وشبكة BeIN Sports الإعلامية القطرية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها الليغا هذه الممارسات المناهضة للمنافسة أمام الاتحاد الأوروبي، حيث قادت المؤسسة الإسبانية دائمًا الدفاع عن السيطرة الاقتصادية.

وفي عامي 2017 و2018، قدم مذكرات موجزة إلى الاتحاد الأوروبي ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لانتهاكهما اللعب المالي النظيف، مما أدى إلى عقوبات من قبل اليويفا ضد الناديين، على الرغم من إلغائها لاحقًا بسبب قرارات غريبة في محكمة التحكيم الرياضية.

الشكاوى من الليغا، وكذلك التصريحات التي قدمها اتحاد الأندية الإسبانية في الآونة الأخيرة في هذا الصدد، تستند إلى البيانات وبعد مراقبة تفصيلية وتحليل للحسابات المدققة للأندية.