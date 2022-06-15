دي يونغ ردا على تقارير رحيله إلى مانشستر يونايتد: أنا في أكبر ناد بالعالم (فيديو)

حرص الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم نادي برشلونة، على الرد على التقارير التي ربطته الفترة الأخيرة بالرحيل عن النادي الكتالوني، والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم دي يونغ بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي، بناء على توصية من المدير الفني الجديد للفريق الإنجليزي، إريك تين هاغ، الذي عمل معه في أياكس أمستردام.

وقال فرانكي دي يونغ، في تصريحات عقب مباراة منتخب هولندا أمام ويلز، بدوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الطواحين، أمس الثلاثاء: ”تشعر بالسعادة والثقة دائما عندما تظهر الفرق اهتمامها بك كلاعب، لكنني في أكبر ناد في العالم في الوقت الحالي“.

"I'm flattered." 🔶 Frenkie De Jong on links to Man Utd… pic.twitter.com/XdQQqIjxQ9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 15, 2022

وأضاف دي يونغ: ”أشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة، لذا، لا توجد أخبار“.

وأكدت العديد من التقارير أن برشلونة اشترط الحصول على 85 مليون يورو، نظير بيع دي يونغ لصالح مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن نادي برشلونة يتمسك بالحصول على 85 مليون يورو، نظير الاستغناء عن دي يونغ، بينما عرض يونايتد، بشكل شفهي، الأسبوع الماضي 60 مليونا فقط، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى في صورة إضافات لعقد اللاعب.

وأوضح الصحفي الشهير بشبكة ”سكاي سبورتس“، فابريزيو رومانو، أن دي يونغ هادئ بشأن مستقبله، بينما يواصل يونايتد الضغط من خلال مفاوضاته لإقناع إدارة البارسا بقبول العرض الذي تم رفضه قبل أيام.

ويمتد عقد دي يونغ مع برشلونة حتى صيف 2026 لكن المشاكل المالية للنادي الإسباني قد تعني أنه مستعد للتخلي عن صاحب الـ25 عاما.

يونايتد وضع أيضا باو توريس لاعب فياريال ضمن حساباته لتدعيم الخط الخلفي خلال الموسم المقبل.

المدرب صاحب الـ52 عاما جاء إلى يونايتد بعدما قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

يذكر أن مانشستر يونايتد اختتم منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز السادس برصيد 58 نقطة وفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.