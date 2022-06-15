برشلونة يجهز عرضا جديدا لليفاندوفسكي.. وبايرن ميونخ يطلب 40 مليون يورو

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية الواسعة الانتشار، إن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي، هداف بايرن ميونخ بطل البوندسليغا، لا يزال غير مؤكد، رغم اعترافه بأن اللاعب البالغ عمره 33 عاما في طريقه لوداع النادي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة، الذي يعد الأقرب للتعاقد مع ليفاندوفسكي، يستعد الآن لتقديم عرض جديد، بينما يرى قادة النادي البافاري أن السعر المناسب لبدء المفاوضات مع النادي الكتالوني من الممكن أن يكون 40 مليون يورو.

وقال المهاجم البولندي أواخر الشهر الماضي إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا.

وأضاف ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي خلال وجوده مع المنتخب البولندي ”هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت، بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد“.

وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يستغلان تعثر برشلونة ويستهدفان ليفاندوفسكي https://t.co/pxWBrdve1R pic.twitter.com/QlkKCQThOh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

ورغم رغبة المهاجم البولندي في الانتقال إلى برشلونة، فإن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أشارت مؤخرا إلى دخوله اهتمامات نادي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي لينافس بذلك برشلونة، مؤكدة أن اهتمام بطل فرنسا بالمهاجم البولندي ليس جديدا، رغم أن برشلونة بدأ مفاوضات بالفعل مع اللاعب الذي أبدى رغبته بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة من ”ليكيب“ تؤكد أن ليفاندوفسكي يمثل أولوية بالنسبة لبرشلونة وأن الرئيس خوان لابورتا قد وعد المهاجم بأنه سيفعل كل ما في وسعه للتعاقد معه، إلا أنها تذكر أيضًا أن ”العملاق الكتالوني حتى الآن لا يمكنه تمويل مثل هذه الصفقة“.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، التي تعرف أن صفقة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي معقدة، فإن حقيقة أنه هو وزوجته يحبان باريس التي يذهبان إليها من حين لآخر، يمكن أن تكون عاملاً ينتهي بإقناعه بالانضمام لسان جيرمان.

لكن برشلونة ينتظر إتمام صفقة انتقال الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد للتدريب تحت قيادة مدربه السابق في أياكس إريك تين هاغ.

وعلى أي حال، لا يزال عقد لاعب بايرن ميونخ مستمرا حتى يونيو/حزيران 2023، لكنه أعلن بوصح أنه إذا غادر الفريق البافاري فسيكون فقط من أجل الانتقال لبرشلونة.