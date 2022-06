برشلونة يضع شعار مفوضية شؤون اللاجئين على قميصه بدلا من يونيسف

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي سيظهر شعارها على أحدث قميص للفريق الإسباني دعما للأطفال اللاجئين.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي أنه سيتم وضع الشعار على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات من موسم 2022-2023 وسيكون بمثابة رسالة تضامن مع أكثر من 100 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة: ”التزامنا هو جعل أحلام الفئات الأكثر ضعفا حقيقة واقعة، بناء على الاعتقاد بأن جميع الأطفال والشباب لهم الحق في نفس الفرص.

”إنها مباراة نحتاج لخوضها وقد سمحت لنا المفوضية بخوضها في الدوري الخاص بها، نحن فخورون جدا بها“.

