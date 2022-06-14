برشلونة يضع شعار مفوضية شؤون اللاجئين على قميصه بدلا من يونيسف

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي سيظهر شعارها على أحدث قميص للفريق الإسباني دعما للأطفال اللاجئين.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي أنه سيتم وضع الشعار على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات من موسم 2022-2023 وسيكون بمثابة رسالة تضامن مع أكثر من 100 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة: ”التزامنا هو جعل أحلام الفئات الأكثر ضعفا حقيقة واقعة، بناء على الاعتقاد بأن جميع الأطفال والشباب لهم الحق في نفس الفرص.

”إنها مباراة نحتاج لخوضها وقد سمحت لنا المفوضية بخوضها في الدوري الخاص بها، نحن فخورون جدا بها“.

🗣️ President @JoanLaportaFCB at UNHCR Geneva: "We are very proud of this agreement. Together with UNHCR, we will make the world a better place." 🔗 All the details: https://t.co/2Jo1dk1C22@Refugees #WithRefugees @FundacioFCB pic.twitter.com/PWoCGMWZpd — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 14, 2022

وستمتد الشراكة الجديدة خلال المواسم الأربعة المقبلة التي ستتبرع خلالها المؤسسة التابعة للنادي بمبلغ 400 ألف يورو (417360 دولارا) في الموسم الواحد من أجل أربعة مشروعات للمفوضية في كولومبيا وأوغندا وتركيا وماليزيا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ”كرة القدم تجلب السعادة لمليارات المشجعين حول العالم.

”كما أنها توفر منفذا تحويليا لملايين الأطفال اللاجئين كل يوم لأنها تعزز العقلية الإيجابية والرفاهية البدنية، وتبني الثقة والمهارات وتساعد على إبقاء الأطفال في المدرسة، وتمكين النساء والفتيات“.

🔊 UN High Commissioner for @Refugees @FilippoGrandi in Geneva: “We are counting on Barça to explain to the world that refugees are people like us." ▶ All the details: https://t.co/2Jo1dk1C22#WithRefugees @FundacioFCB pic.twitter.com/YQIftKza5g — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 14, 2022



وكان برشلونة قد دخل في شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السابق لدعم أطفال العالم في عام 2006، مع وجود شعارها على قميص الفريق الأول على مدار 15 عاما مضت، وسيحل شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة الآن محل شعار يونيسف.