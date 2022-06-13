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رياضة

ماركا: قيمة فسخ عقد جافي ارتفعت إلى 100 مليون يورو
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 15:10 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 16:20 GMT

ماركا: قيمة فسخ عقد جافي ارتفعت إلى 100 مليون يورو

سلطت صحيفة "ماركا" الضوء على تطورات مستقبل النجم الشاب جافي في برشلونة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده واهتمام أندية مانشستر سيتي وليفربول بخدماته، واستعدادهم

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

سلطت صحيفة ”ماركا“ الضوء على تطورات مستقبل النجم الشاب جافي في برشلونة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده واهتمام أندية مانشستر سيتي وليفربول بخدماته، واستعدادهم لدفع الشرط الجزائي في عقده.

وبحسب الصحيفة فإن الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو في عقد الدولي الإسباني الشاب ارتفع بشكل تلقائي في شهر حزيران / يونيو الحالي إلى 100 مليون يورو وفقا لعقد اللاعب مع برشلونة، الذي وقعه في أيلول/ سبتمبر 2020، والذي يقضي بارتفاع الشرط الجزائي للضعف في بداية السنة الثالثة من العقد.

وأكدت ”ماركا“ أن المبلغ الجديد في الشرط الجزائي للاعب يجعل الأمر معقدا على الأندية الراغبة في ضمه، رغم التوقعات الهائلة من جافي ومستواه الكبير الذي قدمه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لكن دفع مبلغ 100 مليون يورو هو مجازفة بالنسبة للاعب شاب، ويعطي برشلونة متنفسا للمفاوضات بشأن تجديد عقده.

ويحاول إيفاندي لابينيا، النجم السابق لبرشلونة ووكيل جافي، تجديد عقده ويطالب براتب سنوي أكبر وعقد جديد، لكن برشلونة وبسبب الأزمة الاقتصادية لا يستطيع تلبية شروط اللاعب، وقدم عروضا مالية أقل.

ورغم اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي لكن جافي يفضل البقاء في برشلونة ويعتبره أولوية، فيما يضغط تشافي هيرنانديز مدرب الفريق على الإدارة لتجديد عقد لاعب الوسط الذي يعتبره من خططه في الموسم القادم.

وشارك جافي البالغ من العمر 17 سنة رفقة الفريق الأول لبرشلونة في 47 لقاء، سجل خلالها هدفين، كما أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الإسباني ومدربه لويس إنريكي، ولعب 10 لقاءات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

وبعد فترة تكوين في ريال بيتيس التحق جافي بمدرسة برشلونة سنة 2015، ووقع أول عقد احترافي مع الفريق سنة 2020.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ليفربول إيكو“ إن مانشستر سيتي انضم إلى منافسه ليفربول في محاولة للحصول على توقيع جافي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لا يمانع تقديم راتب كبير لجافي، في حين أبدى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إعجابه الشديد باللاعب الشاب.

وقال غوارديولا: ”جافي لاعب رائع، تماما مثل أنسو فاتي وبيدري، إنه يظهر أن هناك الكثير من العمل المستقبلي الجيد للغاية في نظام الشباب هناك في برشلونة“.

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