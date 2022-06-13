ماركا: قيمة فسخ عقد جافي ارتفعت إلى 100 مليون يورو

سلطت صحيفة ”ماركا“ الضوء على تطورات مستقبل النجم الشاب جافي في برشلونة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده واهتمام أندية مانشستر سيتي وليفربول بخدماته، واستعدادهم لدفع الشرط الجزائي في عقده.

وبحسب الصحيفة فإن الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو في عقد الدولي الإسباني الشاب ارتفع بشكل تلقائي في شهر حزيران / يونيو الحالي إلى 100 مليون يورو وفقا لعقد اللاعب مع برشلونة، الذي وقعه في أيلول/ سبتمبر 2020، والذي يقضي بارتفاع الشرط الجزائي للضعف في بداية السنة الثالثة من العقد.

جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة #برشلونة_غلطة_سراي ، المدافع الأمريكي كان مصابًا.#برشلونة #UEL pic.twitter.com/3CrizeN7SV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وأكدت ”ماركا“ أن المبلغ الجديد في الشرط الجزائي للاعب يجعل الأمر معقدا على الأندية الراغبة في ضمه، رغم التوقعات الهائلة من جافي ومستواه الكبير الذي قدمه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لكن دفع مبلغ 100 مليون يورو هو مجازفة بالنسبة للاعب شاب، ويعطي برشلونة متنفسا للمفاوضات بشأن تجديد عقده.

ويحاول إيفاندي لابينيا، النجم السابق لبرشلونة ووكيل جافي، تجديد عقده ويطالب براتب سنوي أكبر وعقد جديد، لكن برشلونة وبسبب الأزمة الاقتصادية لا يستطيع تلبية شروط اللاعب، وقدم عروضا مالية أقل.

ورغم اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي لكن جافي يفضل البقاء في برشلونة ويعتبره أولوية، فيما يضغط تشافي هيرنانديز مدرب الفريق على الإدارة لتجديد عقد لاعب الوسط الذي يعتبره من خططه في الموسم القادم.

وشارك جافي البالغ من العمر 17 سنة رفقة الفريق الأول لبرشلونة في 47 لقاء، سجل خلالها هدفين، كما أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الإسباني ومدربه لويس إنريكي، ولعب 10 لقاءات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

وبعد فترة تكوين في ريال بيتيس التحق جافي بمدرسة برشلونة سنة 2015، ووقع أول عقد احترافي مع الفريق سنة 2020.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ليفربول إيكو“ إن مانشستر سيتي انضم إلى منافسه ليفربول في محاولة للحصول على توقيع جافي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لا يمانع تقديم راتب كبير لجافي، في حين أبدى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إعجابه الشديد باللاعب الشاب.

وقال غوارديولا: ”جافي لاعب رائع، تماما مثل أنسو فاتي وبيدري، إنه يظهر أن هناك الكثير من العمل المستقبلي الجيد للغاية في نظام الشباب هناك في برشلونة“.