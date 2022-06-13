مارسيلو يبكي في مؤتمر وداعه لريال مدريد (فيديو)

دخل المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو في حالة بكاء خلال المؤتمر الوداعي الذي نظمه ناديه ريال مدريد، يوم الإثنين، بحضور زملائه والمدير الفني كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، وذلك بعد 15 عاما قضاها اللاعب في صفوف الميرنغي.

ويرحل مارسيلو عن صفوف الملكي، بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التجديد له بسبب عدم الحاجة إلى خدماته.

وقال فلورنتينو بيريز: ”اليوم سيكون مليئًا بالعواطف لجميع مشجعي ريال مدريد، اليوم هو يوم خاص مليء بالذكريات التي لا تنسى، نريد أن نشيد بشغف لقائدنا العظيم، الشاب الذي أصبح رجلا في سانتياغو برنابيو، لواحد من أعظم أساطيرنا. نتحدث عن صاحب أكبر عدد من الألقاب في ريال مدريد، مارسيلو“.

فيما قال مارسيلو: ”أريد أن أشكر النادي، وزملائي الذين كنت محظوظا بما يكفي للعب بجانبهم، والمدربين وجميع موظفي النادي، لقد كنت في أفضل ناد في العالم وصنعت التاريخ هنا“.

وأضاف: ”كانت زوجتي بجانبي دائما، وأنجبت لي طفلين رائعين، وإذا كانت لدي القوة اليوم فهذا بسببك كلاريس، وحين رحلت عن البرازيل كنت أرغب في اللعب في فريق أوروبي كبير والمشاركة بدوري الأبطال، وكانت مغامرة رائعة“.

وتابع: ”اليوم أغادر النادي باعتباري اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب، في تاريخ أفضل ناد بالعالم“.

واستكمل: ”اليوم يوم فرح، ونبكي بفرح، حيث أغادر وأنا سعيد جدا، وعائلتي كلها فخورة بي، وأنا محظوظ“.

وأتم: ”هذا ليس وداعا، لأنني لا أشعر أنني سأغادر ريال مدريد، ومستقبل هذا النادي واعد جدا، لقد وصلت هنا كصبي وأغادر كرجل، وشكرا جزيلا لكم جميعا“.

🤍 😢 Si se te cae una lagrimilla viéndolo, normal… La emoción de @MarceloM12 en su adiós al @realmadrid

🥰 El bonito recuerdo para utilleros, fisios… los que hacen el "trabajo sucio"

💭 El recuerdo a @RaulGonzalez como "ejemplo" pic.twitter.com/lqchIeKR57 — MARCA (@marca) June 13, 2022

ويترك مارسيلو، البالغ 34 عاما، الفريق الملكي بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

وأحرز مارسيلو هذين اللقبين مع الريال كقائد للفريق، بعدما حمل شارة القيادة خلفا للمدافع الإسباني الشهير سيرخيو راموس.

وحصد مارسيلو مع الريال خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وستة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وكان مارسيلو انتقل إلى الريال في نهاية عام 2006 على أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو كارلوس، وبدأ مشاركاته مع الفريق في يناير 2007.

وخاض مارسيلو 545 مباراة مع الريال، ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي، بمعدل 43 ألفًا و229 دقيقة، وسجل 38 هدفًا وصنع 103 آخرين، وتلقى 86 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء.