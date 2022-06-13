تقرير: تشافي أخبر بيكيه بأنه خارج خططه في الموسم المقبل

قال مارسيال لورنتي، الصحفي بجريدة ”موندو ديبورتيفو“، إن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أبلغ جيرارد بيكيه، قائد الفريق، بأنه لم يعتمد عليه الموسم المقبل.

وأوضح لورنتي، عبر حسابه على تويتر، يوم الإثنين، أن ”تشافي أخبر بيكيه بأن أسباب ذلك، تعود إلى راتبه المرتفع، وإصاباته المتكررة، بالإضافة لأنشطته خارج الملعب التي تشوش على أدائه في المباريات“.

💣NOTICIA @SINCONCESIONES 🗣XAVI HA COMUNICADO A PIQUÉ QUE NO CUENTA CON ÉL. ⛔️Las razones son su alto salario,sus reiteradas lesiones y sus permanentes distracciones. 🔜 @3gerardpique no quiere irse y apela a sus 2años de contrato. Su repre se reunirá con el club próximosdías pic.twitter.com/KGod49NbLX — Marçal Lorente 🎤 (@Marsallorente) June 13, 2022

وشدد: ”بيكيه بدوره لا يريد المغادرة ويطالب بالالتزام بعقده المتبقي فيه موسمان، وسيلتقي وكيله مع النادي في الأيام المقبلة“.

بينما قال الإعلامي خافي ميغيل، إن ”تشافي لم يتواصل مع بيكيه للاستغناء عن خدماته، بل هناك اجتماع مرتقب بين الطرفين للتأكيد على استمرارية اللاعب مع تغيير في راتبه“.

ويعيش بيكيه بالفعل أزمة كبيرة خارج الملعب بعد تأكيد الانفصال بينه وبين المطربة العالمية شاكيرا.

وأعلن كل من بيكيه، وشاكيرا، في الرابع من الشهر الجاري، انفصالهما رسميا بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك ”يؤسفنا تأكيد انفصالنا، نطلب احترام الخصوصية لخير طفلينا اللذين هما على رأس أولوياتنا“، وذلك بعد أيام من تكهنات بشأن توتر العلاقة بينهما.

وشاكيرا (45 عامًا)، كانت تواعد لاعب الكرة، البالغ 35 عامًا، منذ 11 عامًا.

ويدافع بيكيه (35 عامًا) عن ألوان برشلونة منذ العام 2008، وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توّج مع بلاده بلقبي كأس العالم العام 2010 وكأس أوروبا في 2012.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية“ إن الانفصال بين اللاعب والمغنية يسير في إطار ودي، وإن فرقيهما القانونية تتفاوض عن كل طرف بحثا عن اتفاقية مرضية لكليهما.

وتشير إلى أن المشكلة بين الاثنين، هي حضانة طفليهما، حيث تريد شاكيرا الانتقال إلى بلد آخر ومغادرة إسبانيا، وبدء حياة جديدة.