دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تهزم التشيك بسهولة.. وسويسرا تُسقط البرتغال

هز كارلوس سولير وبابلو سارابيا الشباك لتفوز إسبانيا 2-صفر على ضيفتها التشيك اليوم الأحد وتتصدر المجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيطرت وصيفة حاملة اللقب على المباراة منذ البداية، وافتتح سولير التسجيل في الدقيقة 24 من مدى قريب بعد تمريرة من ماركو أسينسيو.

وعزز البديل سارابيا من تفوق إسبانيا قبل ربع ساعة من النهاية بعد هجمة مرتدة بدأها الشاب جابي لاعب برشلونة البالغ عمره 17 عاما.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ثماني نقاط من أربع مباريات متفوقة بنقطة واحدة على البرتغال التي خسرت 1-صفر في سويسرا.

ولدى التشيك أربع نقاط في المركز الثالث متقدمة بنقطة واحدة على سويسرا التي حققت فوزها الأول في النسخة الحالية.

وسقطت البرتغال على أرض مضيفتها سويسرا بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

وجاء فوز سويسرا بفضل هدف مُبكر أحرزه المهاجم هاريس سيفيروفيتش برأسية جميلة بعد دقيقة واحدة من البداية، ليمنح بلاده أول ثلاث نقاط لها عقب ثلاث هزائم مُتتالية.