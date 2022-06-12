تقرير: عشيقة بيكيه وسبب انفصاله عن شاكيرا تتحدث قريبا

بعد انفصال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وصديقته المطربة الشهيرة شاكيرا، تركزت أسئلة كثيرة عن السبب المحتمل للانفصال، وكان السبب الأبرز حب جديدة للاعب كرة القدم الدولي السابق.

في ذلك الوقت، حاولت كل البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة تقديم المعلومات، واعتقد الجميع أنها شابة تعمل نادلة ومضيفة بإحدى شركات بيكيه، كما أورد برنامج “ Sálvame“.

هذه المرأة المزعومة البالغة من العمر 22 عاما هي حب جيرارد بيكيه الجديد الذي أنهى علاقته التي استمرت 12 عاما مع شاكيرا، لكن برنامج Socialite ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

وفي مكالمة هاتفية مدتها 15 دقيقة، تحدثت الشابة، التي ظهرت بالأحرف الأولى من اسمها (سي.إم)، حصريا مع محطة Telecinco حصريا.

وتمكن برنامج Socialite من الاتصال بالشابة بفضل التعارف المتبادل بين الفتاة ومراسلة البرنامج لاورا روغ التي قالت: ”إنها غارقة في كل هذا، لم تكن تعتقد أن المعلومات يمكن أن تظهر“.

و(سي.إم) التي تريد الكشف عن الحقيقة، هي السبب في هذا التحول في المعلومات المحيطة بشاكيرا وبيكيه.

وقالت الصحفية روغ: ”لقد شاركت في هذه القصة دون أن ترغب في ذلك وتريد أن توضح حقيقتها، وتريد أن تظل مجهولة الهوية، ولكنها منحتنا الإذن بنسخ المحادثة التي أجريناها معها“، تضيف الصحفية الاجتماعية.

وقالت (سي.إم) خلال المكالمة: ”أود أن أوضح أنني لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق، لقد ربطوني به دون معنى بسبب وصف الفتاة المفترضة، وقد منحوني الدور مستفيدا من حقيقة أنني لا أملك دورا اجتماعيا حاليا لأنني أخوض امتحاناتي النهائية.

”لذا؛ من فضلكم اتركوني وشأني، فالناس ينتقدونني بسبب أشياء لم أفعلها، أي شيء يخرج باسمي سيقابل بدعوى قضائية.. لا أفهم لماذا وضعوني في الطريق“.

”أعتقد أنهم بحاجة إلى شخص ما لتغيير الموضوع وإرباك الجميع، على الرغم من أن ما أخبروه لي هو أن الفتاة الحقيقية ستخرج قريبا، آمل أن هذه هي الطريقة التي يتركونني بها بسلام حتى أتمكن من العودة إلى دراستي بهدوء وهذا ما يهمني“.

ما الممتلكات المشتركة التي على بيكيه وشاكيرا تقاسمها بعد انفصالهما؟ https://t.co/9diUDaG3t5 pic.twitter.com/wXGaMEIIV2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

إنه ليس CM، بل CC، ووفقا لما ذكرته لاورا روغ، فإن الأحرف الأولى C.M. وتثبت كلمات الشابة أنها كانت طُعما لجميع ”الزملاء في العمل“.

الهوية هي اسم مفقود تم الإفراج عنه عمدا، وهو يتوافق مع C.C. بدلا من C.M.

وفقا للشابة التي تحدثت إلى Socialite، فإن الاسم الكامل للمرأة الشابة ”سيظهر قريبا“.

وتقول روج: ”الفتاة الحقيقية، شابة من برشلونة، لطيفة للغاية وقد التقت بالفعل ببيكيه في المكان الذي تم الحديث عنه، ووفقا لما قيل لي، فإن هذه الفتاة كانت تراه في أكثر من مجرد مشاهدته يلعب في مباريات كرة قدم“.

وأكدت المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع نادي برشلونة انفصالهما مطلع الشهر الحالي، إذ أصدرا بيانا مشتركا جاء فيه: ”يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق. من أجل مصلحة طفلينا، اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما“.

كانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) معا منذ العام 2011 ولديهما طفلان، والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا ”واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)“، التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.