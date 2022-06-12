مدير بايرن ميونخ يغلق الباب مجددا أمام رحيل ليفاندوفسكي.. ويعلق على إمكانية ضم ساديو ماني

أغلق حسن صالح حميديتيش، مدير بايرن ميونخ، الباب مجددا أمام رحيل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يسعى نادي برشلونة إلى ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال حميديتيش في تصريحات أبرزتها صحيفة ”بيلد“ الألمانية، يوم الأحد ”ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023، ونحن سعداء للغاية بوجوده هنا، أعتقد أن الأمور ستصبح أكثر هدوءًا الآن، نحن نعرف ما لدينا معه، وهو يعرف ما لديه هنا في نادينا، تحدثنا عن تصريحاته العلنية، وعلينا أن نهدأ جميعا“.

وكان المهاجم البولندي ،أواخر الشهر الماضي، قال إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا.

وقال ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي في أثناء وجوده مع المنتخب البولندي ”هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت. بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد“.

وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يستغلان تعثر برشلونة ويستهدفان ليفاندوفسكي https://t.co/pxWBrdve1R pic.twitter.com/QlkKCQThOh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

ساديو ماني

وعن إمكانية ضم ساديو ماني، نجم ليفربول، قال صالح حميديتيش ”لا أريد الحديث عن لاعبي أندية أخرى، ولكن بشكل عام، نحاول تعزيز قوة فريقنا، نحن نعمل على عدة خيارات في الهجوم. سوق الانتقالات ليس سهلا، فهو يعتمد دائما على الإمكانيات المالية للنادي“.

وتذكر الكثير من التقارير اقتراب ماني من الانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

وأوضحت ”بيلد“ أن حسن صالح حميديتش يخطط للسفر إلى إنجلترا للقاء مسؤولي ليفربول من أجل التفاوض على صفقة ماني.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، صرح بعدم وجود مشكلة في الاتفاق بين ماني وبايرن ميونخ، ولكن لا يوجد اتفاق بين الناديين بشأن رسوم الصفقة حتى الآن.

وأوضح رومانو أن ماني مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ بشأن الشروط الشخصية ولا يوجد أي مشكلة في تلك النقطة.

وأشار إلى أن ليفربول لم يوافق حتى الآن على العرض المقدم من الفريق البافاري.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين الناديين في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية كشفت عن رفض ليفربول العرض المقدم من بايرن ميونخ وقيمته 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني كمكافآت.

وتشمل المكافآت ،على سبيل المثال، تحقيق بايرن ميونخ للقب دوري أبطال أوروبا أو الأهداف التي يسجلها ماني.

وألمح ماني قبل أيام إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم أفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

وكان ماني أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على صعيد المنتخب فقد توج ماني بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون وتأهل إلى كأس العالم 2022.

ولعب ماني 51 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي في مختلف المسابقات، وأسهم في 28 هدفا.. إذ نجح في تسجيل 23 هدفا بينما صنع 5 أهداف أخرى.