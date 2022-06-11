رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع تشاوميني لمدة 6 مواسم

أعلن ريال مدريد، رسميا، تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشاوميني من موناكو لمدة 6 مواسم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”اتفق نادي ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشاوميني، الذي سيرتبط بالنادي على مدى ستة مواسم مقبلة“.

وأضاف: ”الثلاثاء المقبل، 14 يونيو، في تمام الساعة 12:00 في ريال مدريد، سيُقام حفل تقديم تشاوميني كلاعب جديد في ريال مدريد بعد الفحص الطبي، وبعد ذلك سيظهر تشاوميني أمام وسائل الإعلام“.

ودخل ريال مدريد في صراع مع باريس سان جيرمان على توقيع تشاوميني البالغ من العمر 22 عاما، قبل أن ينجح بطل الليغا ودوري الأبطال في الحصول على توقيع اللاعب الشاب.

وسبق أن كسفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد سيدفع لموناكو 80 مليون يورو، إلى جانب 20 مليون يورو كإضافات.

وانتقل تشاوميني من الفريق B في بوردو إلى الفريق الأول في صيف 2018، ومنه إلى موناكو في يناير 2020 مقابل 18 مليون يورو فقط، وكان عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2024.

وشارك تشاوميني في 50 مباراة في مختلف المسابقات مع موناكو في الموسم المنقضي، بواقع 4230 دقيقة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 3، علما أنه ارتدى قميص المنتخب الفرنسي الأول 9 مرات منذ سبتمبر 2021، سجل فيها هدفا.

وكان تشاوميني مع منتخب فرنسا عندما فاز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، حيث شارك 15 دقيقة في نصف النهائي أمام بلجيكا، وشارك في جميع دقائق المباراة النهائية أمام إسبانيا.

وبالمجمل لعب تشاوميني مع موناكو 95 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، في حين لعب للفريق الأول في بوردو 37 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

استفادة بوردو

وكانت شبكة ”RMC“ الفرنسية قد ذكرت أن بوردو سيستفيد من رحيل تشاوميني عن موناكو، حيث سيحصل النادي الهابط مؤخرا لدوري الدرجة الثانية على نحو 10% من عائد بيعه.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد سيضطر لدفع ضريبة نسبتها 19% على الصفقة، وفقا للقوانين الإسبانية المفروضة على صفقات كرة القدم القادمة من موناكو.

وسبق أن قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أجرى اتصالا مع تشواميني، حيث شرح المدرب الإيطالي للشاب الفرنسي مدى أهميته بالنسبة لريال مدريد، والإضافة التي سيقدمها في الوقت الحالي وكجزء من مستقبل النادي الملكي.